Ron DeSantis acelera su agenda en Florida y firma seis nuevas leyes en 2026

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó seis nuevas leyes. Con la promulgación, las propuestas legislativas se convirtieron oficialmente en normas del Estado del Sol y comenzarán a regir en julio de 2026. Los proyectos incluyen temáticas que van desde costos de salud y protección de datos hasta registros de marcas comerciales y la colocación del nombre de Donald Trump a un tramo de carretera.

Florida le puso el nombre de Trump al tramo de una carretera estatal: la nueva ley que firmó DeSantis

Dentro del paquete de leyes que promulgó el gobernador republicano, se encuentra la SB 628, la cual designó los nombres de múltiples caminos e instalaciones de transporte. En esas modificaciones, una incluye al presidente de Estados Unidos.

La ley SB 628 de Florida, que tiene la firma de Ron DeSantis, renombra un tramo de la State Road 60 para homenajear a Donald Trump Reuters

Concretamente, la norma tomó un tramo de 124 millas (casi 200 kilómetros) de la State Road 80 y la renombró como “President Donald J. Trump Highway". Lo mismo ocurrió con el aeropuerto de Tallahassee, que se llamará ”Bobby Bowden-Tallahassee International Airport" a partir de la nueva ley.

La SB 628 entrará en vigor el 1° de julio, cuando se harán efectivos todos los cambios de nombre dispuestos.

La HB 1113 de Florida regula la protección de datos de víctimas de delitos

Según lo que establece el texto de la HB 1113, se establecen algunas medidas para proteger la privacidad de quienes sufren crímenes. Estas son sus claves:

Exenciones de registros . Se prohíbe divulgar nombres, números de identificación o cualquier dato que permita localizar o acosar a la víctima.

. Se prohíbe divulgar nombres, números de identificación o cualquier dato que permita localizar o acosar a la víctima. La protección no solo es para las víctimas directas , sino que se extiende a familiares, representantes legales y parientes cercanos .

, sino que se extiende a . Si un oficial de la ley fue víctima mientras estaba en servicio, su nombre es confidencial por 72 horas.

DeSantis durante la firma de la ley agrícola en Florida

Al igual que en el caso anterior, la ley comenzará a regir el próximo 1° de julio.

Nuevas leyes en Florida fijan límites a pagos médicos para reclusos en Indian River, Lake y Polk

Tres leyes, HB 4041, HB 4019, y HB 4059, establecen límites a las compensaciones que pueden obtener los proveedores de salud que atienden a reclusos sin tener un contrato previo con el condado.

Aunque tienen algunas diferencias según cada caso en particular, en términos básicos establecen las mismas normas. Estos son los términos de las leyes de Florida firmadas por DeSantis:

Se limita el pago al 110% de la tarifa de Medicare para proveedores no contratados.

para proveedores no contratados. En el caso de proveedores de salud que hayan registrado pérdidas a partir de márgenes operativos negativos, el porcentaje sube al 125% .

a partir de márgenes operativos negativos, . Todas comenzaron a regir a partir de obtuvieron la firma del gobernador, por lo que están vigentes desde el último martes.

Las leyes sobre servicios de salud en los tres condados de Florida comenzaron a regir desde que obtuvieron la firma de DeSantis Foto Flgov

Florida moderniza el registro de marcas con la ley HB 679 y sistema digital estatal

Según presenta su texto, la ley HB 679 moderniza el sistema de registro de marcas del estado para alinearlo con estándares internacionales. Entre otras cuestiones, se ordenó la creación de un sitio web seguro para gestionar solicitudes y renovaciones de forma digital.

Aunque la fecha de entrada en vigor es el 1° de julio, las autoridades tienen hasta el 31 de diciembre de 2027 para que el sistema esté activo y disponible.