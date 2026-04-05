Florida activa una nueva ley agrícola: qué cambia desde el 1 de julio para tierras, equipos y licencias

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó la ley SB 290 para fortalecer la industria agrícola y proteger a los consumidores. Esta normativa, que entrará en vigor el 1° de julio, introduce una serie de cambios en la gestión de tierras, el uso de equipos y la regulación de servicios.

Nueva ley agrícola en Florida: reformas en equipos y gestión de tierras estatales

La legislación prohíbe que los gobiernos locales limiten el uso de maquinaria de jardinería o agricultura que funcione con gasolina.

Además, el Departamento de Protección Ambiental local deberá analizar qué tierras de conservación estatal poseen aptitud para fines agrícolas legítimos.

De acuerdo con Click Orlando, los puntos clave sobre la autonomía y el empleo de recursos incluyen:

Equipos a gasolina: quedan protegidos frente a ordenanzas locales que busquen limitar su funcionamiento operativo.

quedan protegidos frente a ordenanzas locales que busquen limitar su funcionamiento operativo. Eventos rurales: se prohíbe exigir permisos adicionales a propietarios agrícolas para realizar eventos en sus recintos.

La normativa también establece requisitos de densidad para promotores en municipios pequeños, aunque existen mecanismos de exención mediante votación unánime.

Estas medidas buscan simplificar la actividad en las comunidades rurales del estado mediante la reducción de trabas burocráticas.

Nuevas sanciones y regulaciones de seguridad para las CDL por la ley aprobada por DeSantis en Florida

El texto legal impone castigos penales por brindar o recibir ayuda no autorizada durante los exámenes de licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés).

Por separado, la ley prohíbe de forma estricta la fabricación, venta o posesión de dispositivos inhibidores de señales en todo el territorio.

Ron DeSantis celebró la aprobación de la ley SB 290 que entrará en vigor en abril @GovRonDeSantis

Respecto a la seguridad y la transparencia, la medida determina:

Armas ocultas: castiga el uso engañoso de la frase “permiso de arma oculta” con la intención de confundir.

castiga el uso engañoso de la frase “permiso de arma oculta” con la intención de confundir. Fumigación: aumenta los requisitos de seguro y eleva las multas máximas para los proveedores de este servicio.

Estas reformas entrarán en vigor a partir del próximo 1° de julio tras su reciente aprobación oficial.

La nueva ley de Florida también trae cambios en pactos e iniciativas estatales

La ley SB 290, a su vez, según Click Orlando, deroga formalmente la participación de Florida en el Pacto Energético de los Estados del Sur.

También elimina la Iniciativa de financiación de alimentos saludables como parte de la reestructuración del Departamento de Agricultura estatal.

Finalmente, la normativa prohíbe la solicitud comercial en propiedades que cuenten con la señalización adecuada de “no se permite la solicitud”.

Ron DeSantis aseguró que firmó la ley SB 290 para “proteger la agricultura”

El pasado 23 de marzo, DeSantis informó en su cuenta de X que firmó la ley SB 290 “para consolidar las reformas destinadas a proteger la agricultura, los consumidores y las comunidades rurales de Florida”.

Ron DeSantis presumió la aprobación de la ley SB 290 en Florida con un mensaje en redes sociales X @GovRonDeSantis

Además, el mandatario republicano agregó: “Esta legislación no solo refuerza nuestro compromiso con el éxito de la agricultura de Florida, sino que sus disposiciones también protegen la salud, la seguridad y la libertad de los floridanos”.