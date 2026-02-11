La orden firmada por Ron DeSantis en Florida ante la sequía y clima inestable: protegerá un sector clave

En medio de un escenario climático adverso que combina temperaturas inusualmente bajas y una sequía persistente en casi todo el territorio estatal, el gobernador Ron DeSantis firmó una orden ejecutiva destinada a resguardar a uno de los pilares económicos de Florida: su sector agrícola. La medida busca acelerar la recuperación de los productores afectados y evitar mayores pérdidas tras un episodio invernal que dejó huella en cultivos sensibles y en comunidades rurales que dependen de ellos.

La respuesta oficial de DeSantis ante el impacto del clima

El mandatario anunció la firma de la Orden Ejecutiva 26-33 a través de su cuenta oficial en X, donde explicó que la decisión se tomó “en respuesta al evento de clima invernal de la semana pasada y a las condiciones de sequía en curso en todo el estado”.

La disposición oficial busca eliminar demoras burocráticas y permitir que los agricultores recolecten sus cultivos de manera urgente para evitar pérdidas adicionales bajo la autoridad estatal Stock en Canva

En el mismo mensaje, detalló que la acción “ayuda a facilitar la cosecha de emergencia y protege la agricultura de Florida de pérdidas adicionales con una recuperación acelerada bajo la autoridad estatal y asistencia rápida para los agricultores”.

Según informó The Floridian, la disposición tiene como eje central habilitar mecanismos extraordinarios para que los productores puedan recolectar cultivos de manera anticipada o urgente ante el riesgo de daños mayores. Además, contempla apoyo inmediato bajo la órbita estatal para garantizar que los agricultores reciban ayuda sin demoras burocráticas en un momento crítico.

La decisión se conoció el 10 de febrero, luego de que el estado atravesara una semana marcada por condiciones meteorológicas severas que pusieron en jaque tanto a pequeñas explotaciones como a grandes productores.

Frío extremo en un estado golpeado por la sequía

Florida experimentó recientemente temperaturas peligrosamente bajas, con registros que oscilaron entre los 20°F y los 30°F (−6°C y −1°C) desde Tallahassee hasta Miami. Estos valores, poco frecuentes en buena parte del territorio, generaron preocupación en sectores agrícolas especialmente vulnerables a las heladas.

Florida registró recientemente temperaturas inusuales de entre 20°F y 30°F (-6°C y -1°C), lo que afectó la producción desde Tallahassee hasta el sur de Miami Stock en Canva

El fenómeno no llegó en soledad. A la ola de frío se suma una sequía extendida que afectó a más del 95% del estado, de acuerdo con los datos recopilados por The Floridian. La situación hídrica se distribuye de la siguiente manera:

4,5% del territorio se encuentra en condición anormalmente seca.

16,8% atraviesa una sequía moderada.

54,6% padece sequía severa.

24,1% enfrenta sequía extrema.

0,0% está catalogado bajo sequía excepcional.

Las regiones del Big Bend y el suroeste figuran entre las más comprometidas, mientras que en el sur de Florida se identifica un foco de sequía extrema cerca del límite entre los condados de Miami-Dade y Collier.

Además, se prevé que el estado permanezca mayormente seco durante el resto de la semana hasta al menos el domingo, lo que agrava el panorama para los cultivos que ya sufrieron el embate del frío.

CBS 12 subrayó que el 95% de Florida se encuentra bajo sequía moderada, un dato que refleja la magnitud de la crisis hídrica que atraviesa el territorio y que impacta directamente en la producción de alimentos.

El golpe al sector citrícola y la relevancia económica para Florida

Uno de los segmentos más sensibles a estos cambios extremos es el citrícola. Florida es históricamente uno de los principales productores de naranjas en Estados Unidos, pero la industria sufrió una caída superior al 90% en las últimas dos décadas debido a enfermedades y fenómenos meteorológicos extremos, indicó The Floridian.

La industria de la naranja, que ha perdido más del 90% de su producción en dos décadas, enfrenta una nueva amenaza debido a la baja tolerancia de los cítricos a las heladas prolongadas Stock en Canva

Las bajas temperaturas representaron una amenaza directa para los cítricos y otros cultivos que no toleran heladas prolongadas. Cuando el frío coincide con una sequía extendida, el estrés sobre las plantas se multiplica, lo que afecta tanto la calidad como la cantidad de la producción.

La agricultura no solo es una actividad económica clave, sino también un componente esencial de la cadena de suministro alimentaria. En ese sentido, el vicegobernador Jay Collins agradeció públicamente la decisión del gobernador y destacó la importancia de respaldar a quienes trabajan la tierra. “Los agricultores de Florida alimentan a Estados Unidos, especialmente durante los fríos meses de invierno. Gracias por brindar alivio a nuestra comunidad agrícola”, escribió.