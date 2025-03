La pequeña ciudad de Florida que está entre las mejores para jubilarse

La jubilación representa el anhelo de millones de trabajadores que desean descansar y disfrutar tras décadas de dedicación profesional. Sin embargo, dejar las actividades laborales en ocasiones no es suficiente, dado que también aspiran a cambiar sus antiguos y acelerados estilos de vida por lugares más retirados.

En Florida: el sitio ideal para jubilarse

Según un artículo publicado por el portal Travel+Leisure, en Estados Unidos existen 50 locaciones que sobresalen a la hora de retirarse. Dentro de ese listado, la única ciudad de Florida que se asoma es Sebring, un pequeño rincón que se sitúa a unos 160 kilómetros de Miami.

Sebring se destaca en Florida por su sencillez y tranquilidad en sus calles Pixabay

La elección de este pintoresco lugar en el Estado del Sol no es casual. En colaboración con Investopedia, se recolectaron datos gubernamentales, poblacionales y demás fuentes para llegar a esta determinación.

Qué ofrece la pequeña ciudad de Florida, ideal para jubilarse

Con una población de apenas 11.759 habitantes, este lugar es ideal para todos aquellos que necesiten alejarse de bullicio de las grandes metrópolis. “No encontrará una vida nocturna animada ni demasiadas atracciones en Sebring, pero no descarte todavía que está en la ciudad de Florida”, destaca la publicación.

Otro dato no menor para las personas de la tercera edad es que el costo de vida es significativamente menor en comparación a otras latitudes, ya que no pagan impuestos sobre sus prestaciones del Seguro Social ni sobre los ingresos de sus Cuentas Individuales de Jubilación (IRA, por sus siglas en inglés).

Jubilarse en Sebring puede ser una gran idea si se busca abaratar costos y tranquilidad social Freepik - Archivo

Las atracciones de Sebring, la pequeña ciudad de Florida

El distrito histórico destaca por sus cafés, diversas tiendas exclusivas y espacios artísticos. Reconocido oficialmente en el Registro Nacional de Lugares Históricos (NRHP, por sus siglas en inglés), el Autódromo Internacional de Sebring mantiene una agenda constante de competencias automovilísticas.

El autódromo de Sebring es una de las grandes atracciones para los amantes de los vehículos en pista @altooctanaje (Instagram)

Desde lo económico, Investopedia elogió a la ciudad florense por su cercanía a parques estatales y por tener un costo promedio de vivienda inferior a los US$800 al mes. En tanto, Apartaments.com reveló que el alquiler promedio en Sebring asciende a US$887 por mes, algo que apenas aumentó un 1% en relación a 2024.

“Esto es un 43% más bajo que el precio promedio de alquiler nacional de US$1559 al mes, lo que hace que alquilar en Sebring sea más asequible”, resaltó el sitio. Mientras que el precio mencionado hace referencia a un departamento de una habitación, uno de dos ambientes ronda los US$1289 mensuales.

Eventos de marzo en la ciudad pequeña de Florida

La ciudad pequeña del Estado del Sol ofrece un amplio abanico de opciones para sus residentes @visitsebring (Instagram)

Peking Acrobats

Fecha: 21 de marzo.

Hora: 19 hs.

Lugar: Alan Jay Wildstein Center for Performing Arts, Avon Park.

Music in the Park Series – Harry Havery & The California Toe Jam Band

Fecha: 22 de marzo.

Hora: de 19 hs a 21 hs.

Lugar: Highlands Hammock State Park, Sebring.

Florida’s Fabulous Flowers

Fecha: 22 de marzo.

Hora: de 10 hs a 11.30 hs.

Lugar: Archbold Biological Station, Venus.

12 Hours of Pickleball

Fecha: 22 de marzo.

Hora: de 10 hs a 22 hs.

Lugar: Spring Lake Pickleball Club, Sebring.

Rhythm is Gonna Get You: Gloria Estefan Tribute

Fecha: 29 de marzo.

Hora: 19 hs.

Lugar: Alan Jay Wildstein Center for Performing Arts, Avon Park.

Sippin’ on the Circle 2025 – Craft Beer Festival

Fecha: 29 de marzo.

Hora: de 13 hs a 20 hs.

Lugar: Circle Park, Historic Downtown Sebring.

Guided Ecology Hike at Archbold Biological Station

Fecha: 29 de marzo.

Hora: de 9 hs a 11 hs.

Lugar: Archbold Biological Station, Venus.

LA NACION