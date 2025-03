Texas pone a Dallas contra las cuerdas por “romper las leyes del estado” para ayudar a los migrantes

Desde la promulgación del Proyecto de Ley Senatorial 4 (SB 4) en Texas, se prohinió que las ciudades adopten políticas de “santuario”, lo que obliga a las autoridades locales a trabajar con las agencias federales de inmigración. Sin embargo, declaraciones recientes del jefe interino de la Policía de Dallas, Michael Igo, generó preocupación sobre el posible incumplimiento de esta normativa.

La investigación sobre la ciudad de Dallas en temas migratorios

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció oficialmente una investigación para determinar si la ciudad desobedece la ley estatal. En un comunicado de prensa, Paxton expresó que su oficina solicitó documentación detallada sobre las políticas y prácticas del Departamento de Policía de Dallas en relación con la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Ken Paxton investiga a la ciudad de Dallas por incumplimiento de la Ley Senatorial 4 (SB4) Captura de pantalla X @KenPaxtonTX

Entre la información requerida se encuentran:

Políticas operativas y materiales de capacitación sobre la aplicación de leyes migratorias.

Comunicaciones internas entre empleados de la ciudad y la policía sobre procedimientos relacionados con inmigración.

Registros de decisiones donde se haya rechazado la cooperación con ICE.

Declaraciones públicas o privadas que sustenten la postura del jefe de policía respecto a la colaboración con autoridades federales.

Paxton afirmó que “la ley no es opcional” y que el estado no permitirá que las ciudades eludan su responsabilidad en la aplicación de las leyes de inmigración. “Los texanos esperan que las fuerzas del orden pongan la seguridad pública como prioridad, no que implementen políticas de santuario que comprometan a nuestras comunidades”, agregó el fiscal.

Las declaraciones del jefe de policía de Dallas que desató el conflicto

Según lo retomado en el comunicado de Paxton, el conflicto se originó tras declaraciones de Michael Igo, jefe interino del Departamento de Policía de Dallas (DPD), quien aseguró que “el DPD no está ayudando a ninguna agencia federal a detener a personas documentadas o indocumentadas en la ciudad”.

Esta afirmación generó dudas sobre si cumple con la ley estatal SB4, que prohíbe políticas de “ciudad santuario” y exige la colaboración con las autoridades migratorias.

En Texas, la ley estatal SB4 exige que los oficiales locales colaboren con los agentes federales Foto ICE.gov

Ley SB4: el contexto legal detrás de la normativa

El Proyecto de Ley Senatorial 4 (SB4), promulgado en 2017, impide que ciudades y condados implementen políticas que limiten la colaboración con las autoridades migratorias. Algunas de sus disposiciones clave incluyen:

Prohibición de “ciudades santuario” en Texas.

Obligatoriedad para las fuerzas del orden de cooperar con ICE.

Sanciones a gobiernos locales que incumplan la normativa.

Revisión de antecedentes migratorios de personas arrestadas.

Según la sección 364.003 del Código de Gobierno de Texas, ninguna entidad local puede adoptar ni aplicar políticas que restrinjan el cumplimiento de leyes de inmigración. Además, la reforma del Capítulo 42 del Código de Procedimiento Penal obliga a las agencias del orden a cumplir con las solicitudes de detención emitidas por ICE.

Si se comprueba que Dallas incumplió con estas disposiciones, la ciudad podría enfrentar sanciones civiles de entre US$1000 y US$1500 por la primera infracción y hasta US$25.500 por cada infracción posterior.

La policía de Dallas aseguró que no colaborará con las agencias migratorias federales X @DPDChiefIgo

Si la investigación determina que la Policía de Dallas incumplió la ley, además de las penalizaciones económicas, también podría enfrentarse a intervenciones del estado para garantizar el cumplimiento de las normativas. Adicionalmente, Paxton solicitó una respuesta oficial del jefe de policía y del ayuntamiento sobre su postura frente a la aplicación de estas leyes.

“Le solicitamos que proporcione a nuestra oficina una respuesta por escrito, para reflejar su compromiso de cumplir con la aplicación de nuestras leyes de inmigración estatales y federales”, finalizó el fiscal general de Texas.

El gobierno de Dallas le indicó a Fox News que revisarán la solicitud de información de la oficina del fiscal general y que responderá en el momento oportuno. Mientras tanto, el debate sobre las políticas migratorias sigue como un tema central en Texas, especialmente en un contexto donde la administración de Greg Abbott intensificó las medidas contra la inmigración irregular.

LA NACION