La polémica predicción de Ron DeSantis si Zohran Mamdani asume como alcalde de Nueva York: “Quieren trabajar en Florida”

Ron DeSantis lanzó una provocadora advertencia sobre el futuro político y social de Nueva York si Zohran Mamdani llega a la alcaldía. Con tono sarcástico, el gobernador del Estado Soleado anticipó una posible migración de policías de la Gran Manzana hacia su jurisdicción, luego de insinuar que el liderazgo del joven progresista podría ahuyentar tanto a las fuerzas de seguridad como a residentes de alto poder adquisitivo.

DeSantis pronosticó un éxodo policial de Nueva York hacia Florida si Zohran Mamdani es alcalde

Durante su intervención en la Conferencia de Verano 2025 de la Asociación de Sheriffs de Florida, celebrada en Orlando, Ron DeSantis profundizó sus críticas hacia la figura de Zohran Mamdani. Al referirse a las elecciones que se celebrarán en noviembre en la Gran Manzana, en las que el legislador parte como, el gobernador pronosticó que una eventual victoria del político de 33 años podría desembocar en un aluvión de agentes del Departamento de Policía de Nueva York deseosos de trabajar en el Estado del Sol, según consignó Newsweek.

Durante la Conferencia de Verano 2025 de la Asociación de Sheriffs de Florida en Orlando, DeSantis pronosticó que, si Mamdani gana en noviembre, muchos agentes del NYPD buscarían trabajar en Florida Foto Facebook Governor Ron DeSantis

“Van a terminar en esta conferencia el próximo año, probablemente, hablando de que eligieron a un alcalde antipolicial en Nueva York, y que ahora todos esos policías quieren venir a trabajar a nuestras agencias para obtener el bono de 5000 dólares”, aseguró el mandatario republicano.

Luego redobló la apuesta: “¿Querrían ponerse un uniforme y salir a servir si el alcalde ni siquiera cree que su agencia debería existir ni recibir financiación alguna, que la policía no debería entrar en zonas peligrosas ni que debería enviar trabajadores sociales? Eso no me convence y no creo que nadie que lleve el uniforme piense que esas políticas tendrán éxito”.

En sus declaraciones, DeSantis no solo apuntó a la política de seguridad de Mamdani, sino también al contexto más amplio de atracción que representa Florida para aquellos que desean menor presión fiscal y un ambiente más amigable con las fuerzas del orden. En su discurso, destacó el bono de US$5000 que su gobierno ofrece a oficiales que se trasladen al estado, como parte de su programa de incentivos para reforzar el sistema policial local.

Qué propone Zohran Mamdani para Nueva York

Zohran Mamdani, asambleísta por Queens y autodefinido como socialista democrático, basó su campaña en una plataforma de reformas de raíz progresista. Con un perfil muy distinto al de sus contrincantes, prometió una transformación estructural de los servicios públicos en Nueva York, así como una redefinición del rol de las fuerzas policiales.

Mamdani plantea crear un Departamento de Seguridad Comunitaria que priorice asistencia social sobre presencia policial en zonas conflictivas Foto Facebook Zohran Kwame Mamdani

Entre sus principales promesas se encuentran:

Congelar los alquileres para más de dos millones de residentes, en un intento por frenar el encarecimiento del acceso a la vivienda.

Establecer el transporte público gratuito, para garantizar la movilidad sin barreras económicas.

Crear supermercados gestionados por el municipio, con el objetivo de reducir la especulación sobre los precios de productos básicos.

Ofrecer cuidado infantil gratuito para niños pequeños, lo que facilitaría la inserción laboral de padres y madres.

, lo que facilitaría la inserción laboral de padres y madres. Elevar el salario mínimo a US$30 por hora hacia el año 2030.

En materia de seguridad, Mamdani propuso crear un Departamento de Seguridad Comunitaria, cuya misión será ampliar la presencia de equipos de asistencia social en subterráneos y programas de prevención de violencia.

A esto suma una política fiscal de corte redistributivo, con subas de impuestos a corporaciones, gravámenes adicionales para millonarios, más control sobre contratos públicos y una mayor dotación de auditores fiscales, con lo cual estima recaudar hasta US$10.000 millones adicionales por año.

La advertencia de DeSantis sobre un nuevo auge inmobiliario en Florida si gana Zohran Mamdani

El enfrentamiento entre ambos dirigentes no es nuevo. En junio pasado, en vísperas de las elecciones primarias demócratas en Nueva York, DeSantis ya había lanzado una provocación en sus redes sociales, en respuesta a una encuesta que mostraba a Mamdani como líder sobre Andrew Cuomo en intención de voto. El gobernador de Florida escribió en su cuenta de X: “Justo cuando pensabas que el mercado inmobiliario en Palm Beach no podía subir más…”.

En junio, el gobernador de Florida ironizó en X sobre un posible auge inmobiliario en Palm Beach si Mamdani ganaba: “Justo cuando pensabas que el mercado no podía subir más…” User - x.com/RonDeSanti

Con ese mensaje, DeSantis ironizó sobre un eventual repunte en el mercado del sur de Florida, basado en una migración acelerada desde Nueva York. La publicación fue interpretada como una respuesta directa al fenómeno que, en los últimos años, provocó la llegada masiva de residentes neoyorquinos al Estado Soleado, especialmente a condados como Palm Beach y Miami-Dade, atraídos por menores impuestos y una atmósfera más favorable a la inversión privada.

Según datos de la Comisión Ciudadana de Presupuesto (CBC, por sus siglas en inglés), entre 2017 y 2022 más de 30.000 contribuyentes de alto nivel abandonaron la ciudad de Nueva York. La pérdida fiscal para la metrópolis alcanzó los US$9200 millones en ingresos personales.