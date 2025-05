Ni inglés, ni español: este es el “nuevo lenguaje” que nació en Florida con la inmigración

El lenguaje cambia, muta y se reconstruye. Una prueba de ello es un fenómeno emergente en una zona de Florida, donde sus habitantes de no hablan del todo en inglés, ni en español. Según expertos lingüistas, acaba de surgir el “inglés de Miami”. Se trata de una suerte de dialecto que combina estructuras de ambos idiomas, que refleja la influencia de los migrantes en el sur del Estado del Sol.

Inglés de Miami: un dialecto nacido de la fusión cultural

El profesor Phillip Carter, lingüista de la Universidad Internacional de Florida, explicó que el origen de este fenómeno es hijo de la inmigración cubana, tras la revolución de 1959. “Hay un dialecto del inglés que está surgiendo en el sur de Florida que se debe en parte a la influencia histórica del español”, contó en declaraciones a News 6.

Los cubanos predominan en Hialeah desde hace años EVA MARIE UZCATEGUI - AFP

La población latina, y principalmente la cubana, transformó la manera de hablar el inglés en Miami. Las expresiones típicas del español comenzaron a traducirse de forma literal y se adaptaron como frases habituales en el inglés local, entre las comunidades latinas.

El lingüista describió este proceso como un “calco”: una traducción palabra por palabra de una lengua a otra. “Los hablantes utilizan su lengua original, el español, para traducir sus conceptos a palabras en inglés, y luego esas características se transmiten a la siguiente generación”, explicó.

De generación en generación: un dialecto que pasó de los migrantes a sus hijos y nietos

Si bien en un principio este modo de hablar apareció entre inmigrantes hispanos que trataban de expresarse en inglés, pronto se transmitió a las generaciones siguientes. “Lo notable es que descubrimos que no solo se usaban en el habla de los inmigrantes (...) sino también entre sus hijos, quienes aprendieron el inglés como su segunda lengua materna (co-lengua)”, señaló Carter a IFLScience.

Según el experto, lo que ocurre en Miami es una muestra clara de cómo evolucionan las lenguas. Estas frases en inglés con estructura española no se limitan a los recién llegados: se volvieron parte del habla cotidiana de personas nacidas en Estados Unidos, criadas en hogares bilingües, donde el español influenció la manera en que se aprendió el inglés.

Así suena el “inglés de Miami”: el nuevo dialecto que se escucha en la ciudad

Quienes viven en Miami podrían no notar nada extraño si escuchan a alguien decir “get down from the car”. Esta frase es un ejemplo del inglés de Miami, ya que en inglés tradicional se diría “get out of the car”. La estructura gramatical responde al español “bájate del auto” y se replica de forma literal en inglés.

Otro ejemplo es la palabra “carne”. En español, puede referirse a toda la carne o solo a la carne de res. Por eso, una persona en Miami puede decir “meat empanada”, cuando en inglés convencional se diría “beef empanada” si se habla específicamente de carne vacuna.

También es común encontrar frases como “currently I’m going to the movies” cuando alguien quiere decir “I’m going to the movies right now”. En estos casos, “currently” se usa como traducción de “actualmente”, aunque en inglés tradicional no se aplique de ese modo,

Miami es una de las ciudades preferidas por los latinos para vivir Unsplash

Un fenómeno cada vez más instalado

En 2022, Carter y la lingüista Kristen D’Allessandro Merii realizaron un estudio en el que participaron 33 personas en Miami, incluidos cubanoamericanos de primera y segunda generación, y otros hispanos no cubanos. Les pidieron que calificaran 50 frases típicas del dialecto según cómo sonaban: “perfecto”, “regular”, “incómodo” u “horrible”.

Los resultados mostraron una clara diferencia entre quienes vivían en Miami y quienes no. Mientras los habitantes de esa ciudad consideraban que las frases sonaban naturales, las personas de otras zonas del estado y del país norteamericano las encontraron extrañas o directamente incorrectas. Esto confirma, según los lingüistas, que los dialectos se forman a partir de pequeñas diferencias que, con el tiempo, marcan una identidad regional.

Se calcula que casi el 70% de la población que reside en Miami es de origen hispano o latino.

Ahora los investigadores buscan determinar si esta forma de hablar se limita a los cubanoamericanos, o si se extiende a otros grupos latinos. “Queremos averiguar hasta qué punto estos grupos de origen nacional utilizan estas mismas estructuras. ¿Participan todos en esta formación dialectal, o es solo una función de los cubanoamericanos?”, se preguntan