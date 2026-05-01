Feria de pasaportes sin cita en Nueva York este sábado 2 de mayo: dónde es, qué llevar y cuánto cuesta

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) organiza un evento especial para agilizar la obtención del pasaporte en el estado de Nueva York. La jornada de atención será este sábado 2 de mayo.

Dónde y a qué hora será la feria de Nueva York para sacar el pasaporte

La feria se realizará en la oficina postal de Hyde Park, situada en el 4307 de Albany Post Road, según la página de USPS. El servicio inicia a las 9 y concluye a las 13 (hora local). Esta iniciativa elimina la necesidad de programar citas previas, un requisito que normalmente rige las operaciones diarias de las oficinas postales para este tipo de trámites.

El USPS busca agilizar el trámite de pasaporte (Unsplash/Tareq Ismail)

Además, dado que se pretende que sea un servicio más ágil, se dieron algunas recomendaciones: “Para ahorrar tiempo en este proceso, los clientes pueden descargar una solicitud de pasaporte desde el sitio web del Departamento de Estado www.travel.state.gov para llevarla impresa ese día”.

Requisitos y documentos para tramitar el pasaporte sin cita en Nueva York

Los asistentes a la feria de Hyde Park deben presentar toda la documentación necesaria para que los agentes postales procesen su solicitud en el lugar.

Formulario de solicitud: el documento DS-11 debe estar completo, pero el interesado no debe firmarlo hasta que un agente autorizado lo indique durante la atención.

el documento DS-11 debe estar completo, pero el interesado durante la atención. Prueba de ciudadanía: los solicitantes requieren un certificado de nacimiento original, una copia certificada emitida por la ciudad, el condado o el estado, o un certificado de naturalización.

los solicitantes requieren un certificado de nacimiento original, una copia certificada emitida por la ciudad, el condado o el estado, o un certificado de naturalización. Identificación vigente: presentar una licencia de conducir actual o una identificación gubernamental con fotografía.

En el lugar también se realizará la toma de fotografías por un costo adicional de 15 dólares. La ventaja es que lo hará bajo los estándares de iluminación y fondo necesarios para evitar rechazos.

La feria se realizará en la oficina postal de Hyde Park, situada en el 4307 de Albany Post Road (Unsplash)

Cuánto cuesta tramitar el pasaporte en la feria de Nueva York

El proceso de solicitud implica dos pagos independientes que los ciudadanos deben cubrir al momento del trámite. El primero corresponde a la aceptación del Servicio Postal, la cual asciende a 35 dólares. Por otro lado, el cargo por la libreta de pasaporte para adultos es de US$130, mientras que para menores de 16 años es de US$100.

El Departamento de Estado solo acepta cheques personales o giros postales para sus tarifas. En contraste, la oficina de correos admite tarjetas de débito y crédito, y efectivo exclusivamente para el pago de la tarifa de aceptación y el servicio de fotografía.

La renovación del pasaporte estadounidense tradicional tiene una tarifa de US$130

Reglas a tener en cuenta en la feria de Nueva York

Debido a la naturaleza del evento, el USPS enfatiza reglas específicas para solicitudes de pasaportes de menores en el mismo comunicado. La normativa federal exige la presencia física de ambos padres o tutores legales junto con el menor.

Si un padre no puede asistir, debe proporcionar un formulario de consentimiento notariado (DS-3053). Además, los tutores tienen que demostrar su vínculo legal con el menor mediante el acta de nacimiento original o una orden judicial de custodia.