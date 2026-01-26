Sueño americano y costo de vida en Texas y Florida: dónde rinde más un sueldo promedio en 2026

Al momento de elegir un estado para vivir, el rendimiento real del salario es uno de los factores más determinantes. Al analizar los costos en Florida y Texas, se puede identificar cuál es la jurisdicción más asequible para sacarle el máximo provecho a los ingresos. Sin embargo, al margen del nivel estatal, hay grandes variaciones según cada ciudad.

Texas vs. Florida: ¿cuál tiene un costo de vida más accesible?

De acuerdo con la comparación de la plataforma Rent Cafe, que toma valores del más reciente Índice de Costo de Vida del Council for Community and Economic Research publicado en septiembre de 2025, Texas presenta un panorama más accesible que Florida en cuanto a los gastos.

Texas tiene un costo de vida más accesible que Florida Shutterstock

El cálculo no incluye un costo de vida promedio, sino que la consulta se realiza en base al sueldo que percibe el usuario y a partir de allí se presentan porcentajes. Para llegar a una cifra, se consideran los gastos de:

Vivienda

Servicios

Comida

Salud

Transporte

Ocio

Salario

Sin importar cuál sea el sueldo, la plataforma indica que Texas tiene un costo de vida más bajo. Para sostener el mismo estilo de vida en ambos estados, en Florida se necesita un ingreso 9% superior.

Por otro lado, también se compara en los datos del índice sobre renta e ingresos promedio. Sobre estos ítems, el sitio indica que los valores de las propiedades para compra y alquiler son un 36% más caros en el Estado del Sol.

Estos precios más elevados no se traducen en salarios más altos. Sin ir más lejos, el informe detalla que los ingresos por hogar promedio en Florida son un 6% más bajos que en Texas.

En promedio, los ingresos en Florida son más bajos que en Texas Freepik - Freepik

Florida y Texas vs. Estados Unidos: comparativa a nivel nacional

De acuerdo con Numbeo, el costo de vida actual en EE.UU. es de US$1175 por mes, sin contar el gasto por la renta. En este caso, no se trata de datos estadísticos de un estudio, sino de un cálculo a partir de lo que informan usuarios en la plataforma.

En Florida, el costo de vida es un 1% más caro que el promedio nacional. Por otro lado, en Texas es 8% más bajo.

Florida

Vivienda : 3% más alto que la cifra nacional.

: 3% más alto que la cifra nacional. Servicios : 1% más bajo.

: 1% más bajo. Comida : 3% más alto.

: 3% más alto. Salud : 4% más bajo.

: 4% más bajo. Transporte : menos del 1% de variación.

: menos del 1% de variación. Ocio: 1% más bajo.

Florida tiene un costo de vida más elevado que Texas Facebook/City of Jacksonville, Florida - Government

Texas

Vivienda : 19% más bajo que el promedio de EE.UU.

: 19% más bajo que el promedio de EE.UU. Servicios : 4% más alto.

: 4% más alto. Comida : 5% más bajo.

: 5% más bajo. Salud : 2% más bajo.

: 2% más bajo. Transporte : 4% más bajo.

: 4% más bajo. Ocio: 4% más bajo.

El costo de vida de Texas y Florida varía mucho entre ciudades

En la comparativa de Rent Cafe se indica que, más allá del promedio estatal, hay mucha variación en los costos de vida según la ciudad que se elija para residir.

Por ejemplo, en lo que refiere al Estado del Sol, Fort Lauderdale es un 24% más cara que el promedio nacional y Miami, un 21%. En contraste, Orlando es un 6% más accesible y Jacksonville, un 8%.

En cuanto al Estado de la Estrella Solitaria, Plano es la ciudad más costosa, con gastos 9% superiores al promedio nacional. En contraposición, Harlingen la más barata, con un 19% por debajo.