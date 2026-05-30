El secreto mejor guardado de UC Berkeley desde 1941 fue revelado en Instagram: ya todos saben quién es Oski

Uno de los secretos mejor guardados de la Universidad de California, en Berkeley, fue revelado recientemente a través de un mensaje en Instagram, lo que rompió con décadas de misterio. En la publicación, cinco estudiantes que portaron el uniforme contaron sus experiencias, lo que marcó el final de una tradición estricta en la institución académica que había comenzado en 1941 con una historia particular.

Oski de UC Berkeley: cómo nació el secreto de la mascota en 1941

Si bien muchas universidades tuvieron mascotas secretas a lo largo de su historia, uno de los casos más llamativos es el de Oski, creada en 1941 por el entonces estudiante de tercer año William Rockwell.

Según relató SFGate, actualmente existe un comité estudiantil (el Comité Oski) que supervisa los gestos de la mascota e incluso guardaespaldas dedicados a que nadie le saque la cabeza del disfraz.

El secreto detrás de la identidad de las personas que representan a Oski comenzó en 1941 @cal_oski

Al margen de sus peculiaridades, el anonimato se originó cuando Rockwell debió marcharse a defender a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y le pidió a sus compañeros que usaran el disfraz sin revelar quiénes eran. Esto dio pie a una historia rodeada de misterio y confidencialidad que alimentó la curiosidad de los espectadores.

De acuerdo con el periódico estudiantil Daily Californian, este secreto fomentaba la humildad, pero también la falta de rendición de cuentas.

Esta protección de la identidad contribuyó a la popularidad de la mascota, y la universidad también contribuyó a fomentarla. No obstante, todo cambió con una publicación reciente de la cuenta de Instagram @cal_oski, en donde se reveló la identidad de cinco personas que llevaron el disfraz en los últimos años.

La mascota más secreta de EE.UU. en la Universidad de California

Oski: cinco estudiantes revelan quiénes usaron el disfraz y desatan críticas en Berkeley

En la publicación en redes sociales, la cuenta de la mascota mostró a las cinco personas que portaron el disfraz en los últimos años. Si bien los participantes compartieron sus experiencias y destacaron su trabajo, algunas personas criticaron la decisión y afirmaron que se rompió una tradición de décadas.

La publicación de la cuenta oficial de la mascota Oski reveló la identidad de cinco personas que portaron el disfraz en los últimos años @cal_oski

Una de las estudiantes, Finley Murray, se volvió viral en redes sociales tras su revelación. Aunque inicialmente dudó en hablar por la confidencialidad, afirmó que actualmente la tradición ya no es tan estricta dentro del campus y que los estudiantes suelen contárselo a amigos y familiares al graduarse.

Su publicación fue respaldada con miles de “me gusta” en los primeros días y, hasta el miércoles 27 de mayo, contaba con más de 66.000. En diálogo con SFGate, sostuvo que habría guardado el secreto “hasta la muerte” si el comité se lo exigía.

UC Berkeley cambia la tradición de anonimato detrás de Oski, su histórica mascota

Aunque muchos comentarios acusaron a la cuenta de romper con la tradición, los estudiantes aseguran que en los últimos años la postura institucional cambió. Esta modificación se ve reflejada en la publicación de Instagram, en la que cuentas oficiales como Cal Athletics y Berkeley Inspire, administradas por la universidad, respaldaron la revelación y celebraron la decisión de los estudiantes.

Por su parte, Murray señaló su propia experiencia con la confidencialidad institucional. “Desde que me uní al comité en mi segundo año, los estudiantes de último año han compartido información en Instagram, ya sea pública o privada, y se lo han contado a sus amigos y familiares”, señaló.

A su vez, miembros del Comité de Oski mencionaron que las conversaciones sobre el anonimato cambiaron. Actualmente, se considera que mostrar la diversidad de personas que han sido la mascota permite que otros estudiantes sientan que ellos también podrían ocupar ese rol.