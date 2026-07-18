Oficial y confirmado: el popular condado de Florida que está en pleno boom inmobiliario y recibe gente de todo EE.UU.

El condado de Sarasota, ubicado en Florida, experimenta un boom inmobiliario con personas que llegan desde distintas partes de Estados Unidos. Actualmente, el cambio demográfico está impulsado por la migración masiva de jubilados y trabajadores remotos gracias a factores como el clima cálido, la cultura tranquila y la conectividad vial.

Boom inmobiliario: el popular condado de Florida que recibe gente de todo EE.UU.

Cada año, miles de personas se trasladan de un punto de Estados Unidos a otro. Sin embargo, en Sarasota, la situación es particular, ya que se convirtió en uno de los mercados inmobiliarios más buscados por las personas de distintas partes. Entre 2020 y 2025, la zona registró una afluencia neta de 72.493 residentes.

Sarasota, en Florida, experimentó un crecimiento poblacional en los últimos años impulsado por la migración de jubilados y trabajadores remotos Sarasota Homes Group

En números, el condado que se erige en la costa del Golfo de Florida experimentó un crecimiento poblacional del 12,4% en los cinco años previos a abril de 2025, informó Fox News.

A pesar del impacto de la alta demanda, los precios se estabilizaron en un valor medio de propiedad de 487 mil dólares, según los datos de mayo de 2026. No obstante, aún es más costosa que ciudades cercanas como Tampa (US$400 mil) y Cape Coral (US$399 mil).

De dónde son los nuevos residentes de Sarasota, el popular condado de Florida que está en pleno boom inmobiliario

Los habitantes del Medio Oeste representaron aproximadamente el 17,5% de los nuevos residentes entre 2022 y 2023, lo que los convierte en el segundo grupo más grande después de los provenientes del noreste del país.

Michigan: 1585 personas (2018-2022)

1585 personas (2018-2022) Illinois: 1399 personas (2018-2022)

1399 personas (2018-2022) Ohio: 1282 personas (2018-2022)

“La afluencia de gente del Medio Oeste a Sarasota refleja una confluencia de factores que se han ido gestando durante décadas, incluyendo el corredor natural de la I-75, las playas más tranquilas y accesibles del Golfo y un ritmo cultural que se siente más cercano al del Medio Oeste que la intensidad de Miami”, explicó Hannah Jones, economista sénior de Realtor.com.

En Sarasota, dentro de Florida, la oferta de inmuebles va desde US$188 mil a US$500 mil Fotomontaje realizado con IA

Asimismo, Jones resaltó que la pandemia aceleró la tendencia al permitir el trabajo remoto, lo que llevó a muchas personas a trasladarse antes de alcanzar la edad de jubilación.

Por otro lado, Sarasota ofrece un amplio servicio aéreo sin escalas desde las principales ciudades del Medio Oeste, como Chicago, Indianápolis y Minneapolis, hasta los aeropuertos de la Costa del Golfo. La fácil accesibilidad impulsa los viajes y, al mismo tiempo, la mudanza hacia la jurisdicción.

Mercado inmobiliario y población de Sarasota en la actualidad

Con la estabilización de precios tras el boom inmobiliario, actualmente existe una oferta amplia de inmuebles en la zona. Si bien el precio medio es de US$487 mil, la página de Realtor muestra alternativas de casas con más de dos dormitorios y dos baños por valores que van de US$188 mil a US$500 mil.

“Hemos mejorado el inventario, los precios son más precisos y la situación de ofertas múltiples ha desaparecido, por lo que los precios se están estabilizando. Hay más opciones para los compradores que las que teníamos en los últimos cuatro años, y además, la demanda de viviendas de lujo sigue en aumento”, ponderó Amanda Bray, agente de Oasis Group.

En cuanto a la población, el fin de la pandemia conllevó un equilibrio entre familias, emprendedores y trabajadores remotos. No obstante, los residentes de mayor edad constituyen la mayoría de la comunidad.

Según la Oficina de Investigación Económica y Empresarial de Florida (BEBR, por sus siglas en inglés), en 2023 el 36,6% de la población de Sarasota tenía 65 años o más, y el 24,8% tenía entre 45 y 64 años.