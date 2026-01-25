Buenas noticias para Florida: la zona donde bajaron los precios y es más fácil comprar una casa

De acuerdo con un reporte de diciembre de 2025 sobre el mercado inmobiliario de Florida, hay una zona en la que las propiedades tuvieron una disminución de precio en comparación con el período del año anterior. Se trata de Miami-Dade, el condado más poblado del Estado Soleado. Además, el informe destacó que aumentaron las ventas de viviendas.

Los precios de las propiedades disminuyeron en diciembre

Los datos se desprenden de un informe de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami. Allí, se analizó la evolución del mercado inmobiliario durante diciembre de 2025.

El condado de Miami-Dade tuvo una disminución interanual de ciertas propiedades en diciembre Miami Herald

En ese contexto, el condado de Miami-Dade mostró una disminución del 2,33% interanual en el precio promedio de los condominios existentes. En concreto, esta cifra pasó de 430 mil a 420 mil dólares, con una reducción de US$10.000.

También hubo una baja de valores en las casas unifamiliares. En ese tipo de propiedades, el descenso fue de 2,22% y llevó el precio medio de US$675 mil en diciembre de 2024 a US$660 mil en el mismo mes de 2025.

El reporte también mencionó una baja a nivel estatal, pero solamente en las unidades de condominios y casas adosadas. Dentro de ese rubro, el precio medio de estas propiedades en todo Florida bajó un 1,6% en diciembre y quedó en US$310 mil.

A pesar de la baja interanual, la tendencia a largo plazo marca un aumento de los valores de las propiedades en Miami-Dade Shutterstock

Más allá de esta disminución interanual, los autores del reporte remarcan que en el largo plazo no se observa esta tendencia, sino todo lo contrario. Durante la última década, Miami tuvo un aumento del 102% para condominios y del 144,8% para casas unifamiliares.

Estas cifras lo convierten en uno de los mercados con tasas de apreciación más altas durante el período señalado.

Las ventas de propiedades en Miami-Dade crecieron en diciembre de 2025

La medición interanual también relevó una suba en el volumen de ventas de propiedades. Estos fueron los datos más relevantes del informe en este aspecto:

Aumento del 5,9% en el volumen de ventas totales . El porcentaje fue del 7,91% para condominios existentes. Las casas unifamiliares también crecieron por cuarto mes consecutivo.

. El porcentaje fue del 7,91% para condominios existentes. Las casas unifamiliares también crecieron por cuarto mes consecutivo. Hubo cifras casi récord en las propiedades de ultralujo . En 2025, se concretaron 361 ventas de viviendas de más de US$10 millones en el sur de Florida. Es el segundo número más alto de la historia, solo por detrás de 2021.

. En 2025, se concretaron de más de US$10 millones en el sur de Florida. Es el segundo número más alto de la historia, solo por detrás de 2021. La aceleración en el mercado se explica por la migración de millonarios estadounidenses hacia el estado y el crecimiento del empleo.

se explica por la estadounidenses hacia el estado y el crecimiento del empleo. Además, hubo una fuerte presencia de compradores internacionales, que adquirieron el 49% de las nuevas construcciones y preventas en el sur del Estado Soleado.

Las ventas de propiedades en Miami-Dade se aceleraron durante diciembre Miami Dade College - Wolfson

Las ciudades de Florida donde los precios de las casas bajarían durante 2026

Otro informe inmobiliario, en este caso de Realtor, anticipa una leve baja en las tasas hipotecarias. Esto, sumado a un pronóstico de estabilidad en el mercado, presenta un panorama donde los valores de las propiedades en todo Estados Unidos podrían disminuir.

En lo que respecta a la evolución del mercado en Florida, el reporte anticipó bajas para las siguientes ciudades: