A partir del 15 de junio: cuál será el perímetro del ICE en Florida durante el Mundial 2026
Los agentes de migración estarán presentes en zonas cercanas al Hard Rock Stadium de Miami mientras se desarrolle la competición
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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó el inicio de los operativos de vigilancia en Florida para el Mundial 2026. Según reveló el organismo, los agentes federales estarán presentes en las cercanías del Hard Rock Stadium de Miami y en los puntos de reunión de aficionados.
Operativo del ICE en Miami Stadium: qué dijo el DHS sobre la seguridad del Mundial 2026
- Markwayne Mullin, secretario del DHS, anunció por medio de un video en su cuenta de X que el despliegue del personal tendrá lugar a diario durante la duración de la competencia.
- La zona de acción en Florida comprenderá el entorno del Hard Rock Stadium ubicado en la ciudad de Miami Gardens.
Este recinto, renombrado para la Copa del Mundo como Miami Stadium, será una de las sedes principales del certamen. El calendario de encuentros en este escenario comenzará el lunes 15 de junio, cuando Arabia Saudita y Uruguay se enfrenten por el primer partido del Grupo H.
Así, en las inmediaciones del estadio habrá presencia tanto de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) como de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).
El Mundial 2026 recibió la categoría SEAR 1 del DHS
El despliegue de los agentes en el entorno del Miami Stadium y del festival cuenta con el aval de la categoría SEAR 1.
El DHS otorgó este rango a la Copa del Mundo por ser “el nivel de evaluación de riesgo más alto”, al tener en cuenta la llegada en masa de turistas al país norteamericano.
Las siglas SEAR significan “Special Event Assessment Rating”. Este estatus permite que la administración de EE.UU. aporte recursos para apoyar a la policía de cada estado y de las ciudades sede.
Según dijo Mullin, “el ICE y el HSI estarán todos los días” durante el Mundial. Asimismo, el funcionario destacó que el personal trabajará en conjunto con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés).
Por otra parte, Mullin comparó la magnitud del operativo con la realización de decenas de eventos de la NFL en un periodo de poco más de un mes. “El protocolo de seguridad para el Mundial equivale a 78 Super Bowls en un período de 39 días”, señaló.
Calendario del Mundial 2026 en Miami Gardens: fechas, selecciones y partidos en Florida
La FIFA comunicó el cronograma con todos los encuentros de la Copa del Mundo 2026 que se llevarán a cabo en la zona de Miami Gardens.
- Lunes 15 de junio: Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H) a las 17 hs (hora central).
- Domingo 21 de junio: Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H) a las 17 hs.
- Miércoles 24 de junio: Escocia vs. Brasil (Grupo C) a las 17 hs.
- Sábado 27 de junio: Colombia vs. Portugal (Grupo K) a las 18.30 hs.
- Viernes 3 de julio: 1J vs. 2H (dieciseisavos de final, partido 86).
- Sábado 11 de julio: ganador partido 91 vs. ganador partido 92 (cuartos de final, partido 99).
- Sábado 18 de julio: perdedor partido 101 vs. perdedor partido 102 (partido por el tercer puesto, Partido 103).
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