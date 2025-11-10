Para frenar al ICE en Florida: las siete palabras en español que pueden salvar a un migrante de la deportación

Florida es uno de los estados más afectados por el incremento de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). En este contexto, los migrantes que residen en el estado pueden evitar la deportación al expresar una simple frase de siete palabras en español: “Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio“.

Siete palabras en español que pueden salvar a un migrante de la deportación en Florida

La expresión mencionada anteriormente parte del inglés: "I am exercising my right to remain silent“. Está protegida por la Quinta Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho de todas las personas a no autoincriminarse. Según explica la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la frase funciona independientemente del estatus migratorio de quien la exprese.

El migrante puede salvarse de la deportación y frenar al ICE en Florida al expresar "Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio" Jacquelyn Martin - AP

Al decirla, los migrantes pueden protegerse hasta ponerse en contacto con un abogado especializado en inmigración. En EE.UU., el derecho a un proceso justo aplica a todos, sin importar si hablan inglés o español. Otras opciones son:

“No quiero responder preguntas”. (“I don’t want to answer more questions”, en inglés).

“Quiero hablar con un abogado”. (“I want to speak with a lawyer”).

“No autorizo que entren a mi casa”. (“I do not authorize you to enter my home”).

“¿Puedo retirarme?” (“Can I leave?”)

“Muéstreme una orden firmada por un juez”, si los agentes tocan la puerta. (“Show me an order signed by a judge”).

Como sucede en distintas regiones de EE.UU., en el Estado del Sol las operaciones migratorias aumentaron desde la asunción del presidente Donald Trump. Según el Florida Phoenix, el ICE realizó más de 10.818 arrestos en el área tan solo hasta el 26 de junio.

De las detenciones, el 36% correspondió a personas que el gobierno federal catalogó como sin antecedentes penales en el país. Este número refleja un incremento del 457% en relación con el mismo período de 2024, según el medio.

Ante una detención de ICE en Florida, el migrante tiene derecho a hacer una llamada X @ERO__Phoenix - X @ERO__Phoenix

Qué hacer ante una detención del ICE en Florida: consejos que pueden salvar a un migrante

El sitio de ACLU comparte las siguientes recomendaciones para las personas que son detenidas por un agente federal en Florida:

Mantener la calma.

Aprovechar el derecho a realizar una llamada telefónica local. Los agentes no pueden escuchar si llama a un abogado.

Si fue detenido por el ICE, la persona tiene derecho a contactar con su consulado o a que un funcionario informe al consulado de su detención.

Recordar el número de inmigración ( número “A” ) y entregárselo a la familia. Eso ayudará a encontrar al migrante.

) y entregárselo a la familia. Eso ayudará a encontrar al migrante. Guardar una copia de los documentos de inmigración con alguien de confianza.

Si la persona detenida no es ciudadano estadounidense, los consejos son:

Consultar con su abogado sobre las consecuencias de una condena penal o una declaración de culpabilidad en su estatus migratorio.

Evitar hablar de su estatus migratorio con nadie más que con su abogado.

Mientras esté en la cárcel, un agente de inmigración podría visitarlo

No debe responder preguntas ni firmar nada antes de hablar con un abogado.

Leer todos los documentos detenidamente. Si no los entiende o no puede leerlos, la persona debe decirle al oficial que necesita un intérprete.

El migrante nunca debe huir o intentar obstruir la detención de un agente de ICE en Florida Archivo

Lo que nunca hay que hacer ante una detención del ICE en Florida, según los expertos

De acuerdo con los expertos, los migrantes nunca deben mentir ni presentar documentos falsos frente a un funcionario de inmigración, ya que podría empeorar la situación. Además, es importante que no intenten huir, resistirse ni obstruir a un agente federal.

En esa línea, el detenido nunca debe decir frases como “No tengo papeles” o “Estoy de visita”. Ante un inminente arresto, puede repetir con calma: “Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio”.