Es oficial: los documentos que se deben presentar ante el ICE para suspender la deportación en Miami

La política migratoria en Estados Unidos establece mecanismos que permiten suspender temporalmente una orden de deportación cuando una persona no ciudadana enfrenta un proceso de expulsión. En Miami, al igual que en el resto de ese país, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) administra los procedimientos para esa solicitud, siempre que exista una orden final emitida por un juez o autoridad competente.

¿En qué caso se solicita la deportación de un migrante?

La deportación es el procedimiento mediante el cual el gobierno federal expulsa del país a una persona extranjera que haya violado disposiciones migratorias.

que haya violado disposiciones migratorias. Puede aplicarse en casos vinculados con antecedentes delictivos, riesgos para la seguridad pública o incumplimiento de condiciones de ingreso y permanencia .

. Una vez que el tribunal de inmigración del Departamento de Justicia confirma la orden de expulsión, el ICE se encarga de ejecutarla.

Las personas con orden final de deportación pueden solicitar al ICE una suspensión temporal de su expulsión mediante el Formulario I-246

Sin embargo, antes de que la orden sea efectiva, existe la posibilidad de presentar una apelación o una solicitud formal para suspender temporalmente el proceso. En muchos casos, las personas pueden hacerlo a través de representantes legales o con asesoría de organizaciones sin fines de lucro especializadas en migración.

En Miami: el documento para suspender la deportación ante el ICE

La herramienta utilizada para solicitar la suspensión temporal de una deportación es el formulario I-246, denominado oficialmente “Application for a Stay of Deportation or Removal”. Su presentación permite pedir al ICE que aplique una pausa en la ejecución de la orden. Esto no elimina la expulsión, pero detiene el proceso mientras la agencia revisa la situación.

La persona debe tener una orden final de deportación o remoción dictada en su contra. Cada integrante del núcleo familiar que enfrente expulsión debe presentar una solicitud individual, incluso si se trata de un solo caso familiar.

Si el formulario es aprobado, se recibe una Orden de Supervisión. Esta establece condiciones como presentaciones periódicas en oficinas migratorias o el posible pago de una fianza mínima de 1500 dólares.

El formulario debe presentarse en una oficina de Operaciones de Control y Expulsión (ERO, por sus siglas en inglés) del ICE en Miami ICE.gov

Dónde y cómo se presenta el formulario I-246 en Miami

Para iniciar el trámite en Miami, el extranjero debe acudir en persona a la oficina local de Operaciones de Control y Expulsión (ERO, por sus siglas en inglés) del ICE, ubicada en 909 Brickell Plaza. Presentar el formulario por un método no autorizado puede derivar en la negación automática.

El proceso comienza con el pago de la tarifa correspondiente, que es de US$150. Si el formulario se presenta con el monto incorrecto o sin pago, será rechazado sin revisión.

Junto con la solicitud, es indispensable entregar un resumen escrito en el que se expliquen los motivos por los que se pide la suspensión. La ausencia de esta declaración es motivo frecuente de denegación.

Documentos requeridos para probar identidad y fundamento de la suspensión

El solicitante debe presentar evidencia que permita verificar su identidad. Entre las opciones más comunes se encuentran:

Pasaporte original vigente por al menos seis meses adicionales al periodo solicitado.

Copia del pasaporte, acompañada de acta de nacimiento o documento similar.

Comprobante de haber solicitado un pasaporte, si aún no se posee uno vigente.

Si la suspensión se pide por razones médicas, es necesario entregar documentación emitida por un profesional de la salud que detalle diagnóstico, tratamiento, pronóstico y necesidades de cuidado. En casos relacionados con problemas legales anteriores, deben presentarse informes policiales, fallos judiciales y documentos de sentencia.

Además de estos documentos, la persona debe incluir cualquier evidencia adicional que respalde su permanencia temporal, como pruebas de arraigo familiar, empleo, estudios o compromisos comunitarios.

En Florida, las autoridades locales colaboran con el ICE en la detención de inmigrantes ilegales ICE

Factores que pueden llevar al rechazo o negación de la solicitud

La petición puede ser rechazada si no se firma, si se presenta en una oficina incorrecta, si el solicitante es considerado fugitivo del ICE o si la tarifa es incorrecta. Esto significa que errores administrativos pueden impedir que se evalúe el fondo del caso.

Por otro lado, también puede ser negada por otras razones. Entre ellas están:

No presentar justificación suficiente en la declaración escrita.

No entregar documentación médica cuando se invoque esa causa.

Tener antecedentes criminales que indiquen riesgo.

Presentar información incompleta o falsa.

No contar con una orden final de deportación vigente.

Decisión discrecional de la autoridad migratoria.

El gobierno estadounidense recomiendan en su sitio web que la preparación de la solicitud se realice con asesoría legal, debido a la importancia de los detalles en la justificación escrita y documentación adjunta.

Plazos de respuesta y duración de la suspensión de deportación

De acuerdo a los abogados de Immigration Lawyers USA, firma de Miami, la revisión de una solicitud I-246 puede tomar entre tres semanas y hasta 90 días. Si el ICE aprueba la suspensión, la persona podrá permanecer en el país de manera temporal por un periodo de hasta un año.

La remoción de la orden de deportación no es permanente. Para mantenerla vigente, el interesado deberá presentar una nueva petición al vencer el periodo aprobado, acompañada de actualizaciones de documentos y argumentos renovados.

Durante el tiempo en que la suspensión esté en efecto, el solicitante debe cumplir con las condiciones establecidas en la Orden de Supervisión. Esto puede incluir presentaciones periódicas en oficinas migratorias y mantener contacto actualizado con el ICE. Si se incumplen estas condiciones o se cometen nuevas infracciones legales, la apelación puede ser cancelada.