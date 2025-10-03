Cuánto cobra un abogado de migración en Estados Unidos en octubre de 2025
Los aranceles para estos profesionales varían de acuerdo al tipo de trámite y al estado donde se ejerce
En medio del endurecimiento de las redadas y deportaciones en Estados Unidos, los abogados de migración son cada vez más requeridos. En octubre de 2025, el costo de un representante legal varía según el tipo de trámite y del estado en el que se realice. Sin embargo, suele comenzar por arriba de los US$100.
Esto es lo que cuesta un abogado de migración en EE.UU.
Ya sea para modificar el estatus o para defenderse ante un tribunal, los migrantes en Estados Unidos pueden requerir un abogado. Las tarifas dependen del tipo de trabajo, pero pueden ser consultas iniciales desde los US$100 o aranceles que superen los US$5000 en casos complejos.
De acuerdo a la agencia estadounidense de servicios financieros y legales USA FILE Solutions en promedio el costo de un representante migratorio es de:
- Consultas iniciales o segundas opiniones: entre US$100 y $300
- Permisos de trabajo o solicitudes de asilo: desde US$500 hasta los US$1500
- Ajustes de estatus o solicitudes de residencia: US$1500 a US$5000
- Casos de deportación o defensa ante la corte: US$2000 a US$6000
De acuerdo a la organización, cuanto más complejo sea el proceso, más elevados serán los honorarios del letrado.
En algunos procesos -como los trámites de asilo, permisos de trabajo o residencia permanente- no es necesario contar con un abogado y se puede recurrir simplemente a asesores migratorios que son menos costosos o a veces proporcionados por asociaciones comunitarias.
Dónde conseguir un representante legal gratis en EE.UU.
Para las familias extranjeras, realizar varias consultas o llevar a cabo un proceso judicial muy largo con un representante legal puede volverse todo un reto. Sin embargo, en el territorio estadounidense, diferentes organizaciones sin fines de lucro y abogados ofrecen al menos 50 horas anuales de servicios pro bono ante un tribunal de inmigración.
La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) junto a otras dependencias federales suele proporcionarle información sobre profesionales gratuitos a los que los extranjeros o personas de bajos recursos pueden solicitarle asistencia.
El documento de la EOIR reúne los datos y ofertas actualizadas de cada estado. La lista completa de representantes legales gratuitos disponibles en octubre 2025 es la siguiente:
Arizona
- Eloy Immigration Court
- Florence Immigration Court
- Phoenix Immigration Court
- Phoenix Immigration Court Juvenile Docket
- Tucson Immigration Court
- Tucson Immigration Court Juvenile Docket
California
- Adelanto Immigration Court
- Imperial Immigration Court
- Imperial Immigration Court Juvenile Docket
- Los Angeles Immigration Courts
- Los Angeles Immigration Courts Juvenile Docket
- Otay Mesa Immigration Court
- Sacramento Immigration Court
- San Diego Immigration Court
- San Francisco Immigration Court
- San Francisco Immigration Court Juvenile Docket
- Santa Ana Immigration Court
Colorado
- Aurora Immigration Court
- Denver Immigration Court
Connecticut
- Hartford Immigration Court
- Hartford Immigration Court Juvenile Docket
Florida
- Krome Immigration Court
- Miami Immigration Court
- Miami Immigration Court Juvenile Docket
- Orlando Immigration Court
Georgia
- Atlanta Immigration Court
- Stewart Detention Center Immigration Court
Hawái
- Honolulu Immigration Court
Illinois
- Chicago Immigration Court
- Chicago Immigration Court Juvenile Docket
Indiana
- Indianapolis Immigration Court
Louisiana
- LaSalle Immigration Court
- New Orleans Immigration Court
- Oakdale Immigration Court
Maryland
- Baltimore Immigration Court
- Baltimore Immigration Court Juvenile Docket
- Hyattsville Immigration Court
Massachusetts
- Boston Immigration Court
- Boston Immigration Court Juvenile Docket
- Chelmsford Immigration Court
Michigan
- Detroit Immigration Court
Minnesota
- Fort Snelling Immigration Court
- Fort Snelling Immigration Court Juvenile Docket
Missouri
- Kansas City Immigration Court
- Kansas City Immigration Court Juvenile Docket
Nebraska
- Omaha Immigration Court
- Omaha Immigration Court Juvenile Docket
Nevada
- Las Vegas Immigration Court
Nueva Jersey
- Elizabeth Immigration Court
- Elizabeth Immigration Court Juvenile Docket
- Newark Immigration Court
- Newark Immigration Court Juvenile Docket
Nuevo México
- Otero Immigration Court
Nueva York
- Buffalo & Batavia Immigration Courts
- New York Immigration Courts
- New York Immigration Courts Juvenile Docket
- Ulster Immigration Court
Carolina del Norte
- Charlotte Immigration Court
Ohio
- Cleveland Immigration Court
- Cleveland Immigration Court Juvenile Docket
Oregon
- Portland Immigration Court
- Boise Hearing Location
- Boise Hearing Location Juvenile Docket
Pensilvania
- Philadelphia Immigration Court
- Philadelphia Immigration Court Juvenile Docket
Tennessee
- Memphis Immigration Court
- Memphis Immigration Court Juvenile Docket
Texas
- Dallas Immigration Court
- Dallas Immigration Court Juvenile Docket
- El Paso Immigration Court
- El Paso Detained Immigration Court
- Harlingen Immigration Court
- Harlingen Immigration Court – Brownsville Hearing Location
- Houston Immigration Courts
- Houston Immigration Courts Juvenile Docket
- Conroe Immigration Court
- Laredo Immigration Court
- Pearsall Immigration Court
- Port Isabel Immigration Court
- San Antonio Immigration Court
- San Antonio Immigration Court Juvenile Docket
- Karnes County Residential Center
Utah
- Salt Lake City Immigration Court
- Salt Lake City Immigration Court Juvenile Docket
Virginia
- Annandale Immigration Court
- Annandale Immigration Court Juvenile Docket
- Sterling Immigration Court
Washington
- Seattle Immigration Court
- Seattle Immigration Court Juvenile Docket
- Tacoma Immigration Court
Puerto Rico
- Guaynabo (San Juan) Immigration Court
