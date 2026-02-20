Buenas noticias para mexicanos: dónde estará el camión del Consulado este 21 y 22 de febrero en Miami

El Consulado de México en Florida informó cuál será la próxima ruta de su camión en Miami para beneficio de sus connacionales. El servicio ayudará a acercar a los mexicanos la posibilidad de realizar diversos trámites oficiales sin la necesidad de trasladarse a las oficinas centrales.

Dónde estará el camión del consulado mexicano en Miami

La dependencia gubernamental informó a través de sus redes sociales que la unidad móvil estará en la comunidad de Immokalee los días 21 y 22 de febrero. El camión del consulado estará localizado en Redlands Christian Migrant Association (RCMA, por sus siglas en inglés), en el 123 N. 4th St.

Para ser atendido, es necesario sacar cita previa por WhatsApp o internet (Instagram/@consulmexmia)

De acuerdo a lo informado, los servicios se brindarán en un horario reducido, por lo que se recomienda realizar una cita, así como acudir con anticipación y llevar los documentos necesarios para agilizar los procesos.

El sábado 21 la atención se brindará en un horario desde las 8.00 y hasta las 15.00 hs. Mientras que la jornada del domingo 22 contará con un horario de servicio más reducido: de las 8.00 a las 12.00 hs.

Las citas para realizar trámites consulares son gratuitas e intransferibles (Instagram/@consulmexmia)

El proceso para agendar una cita es gratuito y sencillo. Los interesados deberán enviar un mensaje de WhatsApp al número +1 (424) 309-0009 o llenar el formulario disponible en la página de internet citas.sre.gob.mx.

El consulado recordó que las citas son personales e intransferibles y cualquier gestión realizada mediante intermediarios podría cancelarse sin previo aviso. Las autoridades recomiendan a los connacionales realizar sus trámites directamente, sin recurrir a gestores externos, para evitar riesgos de fraude.

Trámites que se podrán realizar

Las personas que acudan durante el fin de semana podrán gestionar varios servicios de documentación esenciales para la comunidad migrante. Entre ellos se encuentran:

El Consulado de México en Miami también ofrece asesoría legal a los inmigrantes (Instagram/@consulmexmia)

Trámite o renovación del pasaporte mexicano

Obtención de la matrícula consular

Solicitud de la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE, por sus siglas en español)

Durante esta jornada también se atenderán asuntos relacionados con registro civil y doble nacionalidad.

Quienes deseen realizar estos últimos deberán enviar previamente una solicitud al correo registrocivilmia01@sre.gob.mx con el asunto “Cita Móvil Immokalee Febrero”.

Consulado de México en Miami alerta sobre fraudes

La dependencia hizo énfasis en la prevención de fraudes tras detectar páginas electrónicas falsas que prometen gestionar citas o trámites consulares. A través de un video publicado en sus redes sociales, se informó que todos los servicios de citas son gratuitos y no requieren intermediarios.

Consulado de México en Florida alerta sobre fraudes

Es importante tomar en cuenta que no se deben compartir datos personales con desconocidos, ya que podrían ser utilizados para estafas o extorsiones. Además de que ningún consulado mexicano solicita transferencias mediante aplicaciones como Zelle o Cash App.

El pago de derechos para el trámite de los documentos oficiales se encuentra regulado por la legislación mexicana y estos se deben realizar de forma directa en las oficinas consulares, únicamente después de que el trámite ha sido autorizado.

Consulado de México en Miami brinda asesoría legal gratuita

Además de los servicios documentales, el consulado ofrece asesoría legal gratuita en línea mediante videollamada. Este servicio está disponible de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 hs. Para solicitarlo, los interesados deben enviar un mensaje de WhatsApp al número (305) 979-1534.

El Consulado de México en Miami ofrece asesorías legales de forma gratuita (Instagram/@consulmexmia)

Entre los temas que más se atienden se incluyen diagnósticos migratorios, opciones de alivio migratorio, peticiones familiares, detenciones por autoridades y asesoría sobre visas de trabajo, estudio o para víctimas de delitos.

Para acceder al servicio se deben proporcionar datos personales como nombre completo, fecha y lugar de nacimiento y número telefónico. Posteriormente, se envía una notificación con la fecha y hora asignadas para la videollamada con un especialista, quien brindará orientación personalizada.