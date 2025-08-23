Por US$1500 al mes: las propiedades y zonas que se pueden alquilar en Florida

Ser inquilino en Estados Unidos puede ser realmente costoso y muchas veces hay que conformarse con espacios pequeños para que las rentas no sean tan elevadas. Un nuevo ranking reveló que hay diferentes zonas en Florida donde el mercado inmobiliario es más asequible y se pueden alquilar propiedades amplias por US$1500.

A dónde se puede alquilar en Florida por US$1500

El estudio de RentCafe, basado en datos de Yardi Matrix de marzo de 2025, analizó 200 de las ciudades más grandes de Estados Unidos para determinar cuántos pies cuadrados puede alquilar un inquilino por US$1500 al mes. Florida se encontró entre los estados que ofrecen alquileres más costosos, aunque algunas metrópolis cuentan con propiedades con rentas a ese precio.

Florida cuenta con diferentes ciudades en las que se pueden alquilar propiedades amplias por US$1500 Freepik

Entre las ciudades del Estado del Sol que señaló el informe se encontraron:

Tallahassee : se posicionó en el puesto 31 del total del ranking, una de las mejores ciudades del Estado del sol para alquilar, ya que por rentas de US$1500 ofrece propiedades de 923 pies cuadrados, equivalente a un departamento de tres o cuatro ambientes espaciosos.

: se posicionó en el puesto 31 del total del ranking, una de las mejores ciudades del Estado del sol para alquilar, ya que por rentas de US$1500 ofrece propiedades de 923 pies cuadrados, equivalente a un departamento de tres o cuatro ambientes espaciosos. Gainesville : se posicionó en el lugar 38 y tiene viviendas de 880 pies cuadrados por ese presupuesto. Lo que equivale a departamentos de tres ambientes con buena distribución.

: se posicionó en el lugar 38 y tiene viviendas de 880 pies cuadrados por ese presupuesto. Lo que equivale a departamentos de tres ambientes con buena distribución. Cape Coral : se ubicó en el puesto 49 del ranking y ofrece inmuebles de 784 pies cuadrados por una renta de US$1500, es decir, apartamentos de tres ambientes de tamaño estándar.

: se ubicó en el puesto 49 del ranking y ofrece inmuebles de 784 pies cuadrados por una renta de US$1500, es decir, apartamentos de tres ambientes de tamaño estándar. Orlando: se encuentra entre las más destacadas porque posee unidades de tres ambientes, es decir, con dos dormitorios cómodos por US$1500 mensuales.

Tallahassee, Gainesville, Cape Coral y Orlando ofrecen propiedades amplias y cómodas por rentas de US$1500 Freepik

Viviendas mucho más pequeñas por el mismo presupuesto

El informe también señaló otras ciudades de Florida que se posicionaron por debajo del promedio nacional de los 715 pies cuadrados para alquilar por rentas de US$1500. Se trata de propiedades mucho más pequeñas y ajustas en las siguientes áreas:

Tampa: se trata de una de las ciudades que ofrecen inmuebles más espaciosas por US$1500 mensuales. Por ese alquiler, los inquilinos pueden encontrar propiedades de 712 pies cuadrados , que pueden ser de dos cómodos o tres ambientes ajustados.

se trata de una de las ciudades que ofrecen inmuebles más espaciosas por US$1500 mensuales. Por ese alquiler, los inquilinos pueden encontrar , que pueden ser de dos cómodos o tres ambientes ajustados. St. Petersburg: con esa suma se pueden rentar 630 pies cuadrados , equivale a un departamento chico de dos ambientes.

con esa suma se pueden rentar , equivale a un departamento chico de dos ambientes. Pembroke Pines : con el presupuesto de US$1500 se puede alquilar una propiedad de 628 pies cuadrados , es decir, apartamento de dos ambientes.

: con el presupuesto de US$1500 se puede alquilar una propiedad de , es decir, apartamento de dos ambientes. Hollywood : se pueden arrendar 625 pies cuadrados , en varios casos se trata de un departamento de tres ambientes, por US$1500.

: se pueden arrendar , en varios casos se trata de un departamento de tres ambientes, por US$1500. Hialeah : en esta ciudad ese monto sirve para alquilar alrededor de 593 pies cuadrados , equivalente a un departamento pequeño de una o dos habitaciones.

: en esta ciudad ese monto sirve para alquilar alrededor de , equivalente a un departamento pequeño de una o dos habitaciones. Fort Lauderdale: con un presupuesto de US$1500, los residentes pueden rentar una propiedad de 520 pies cuadrados, de un solo dormitorio.

Miami es una de las ciudades más costosas para alquilar de Florida Facebook/Miami-Dade County Government

Así, mientras otros estados de EE.UU. ofrecen propiedades más cómodas, Florida posee de las rentas más elevadas. El informe ubica a Miami en el puesto 170 de las 200 ciudades analizadas, ya que por US$1500 cubren apenas 506 pies cuadrados, insuficiente incluso para un departamento estándar. Se trata de una de las metrópolis más caras de Florida para los inquilinos.