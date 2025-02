Qué dice la Ley Lucy, que unió a dos familias latinas en Miami con el fin de salvar vidas en toda Florida

Un nuevo proyecto de ley de la Cámara de Representantes de Florida busca mejorar la seguridad en la navegación. Se trata de la denominada “Ley de Lucy”, que lleva el nombre una adolescente de 17 años de origen latino que murió en un accidente de náutico en 2022. La medida apunta a endurecer las sanciones para quienes operen embarcaciones de manera imprudente y establece la obligatoriedad de recibir una capacitación en materia de seguridad para todos los navegantes.

La tragedia de Lucy Fernández, la joven cuya muerte inspiró la “Ley de Lucy”

Lucy Fernández era una estudiante de último año en Our Lady of Lourdes Academy en Miami. Murió el 4 de septiembre de 2022, a sus 17 años, en un accidente náutico. Ese día, la adolescente y otras trece personas se encontraban a bordo de una embarcación que chocó contra un marcador de canal y volcó cerca de Boca Chita Key.

Lucy Fernández, de 17 años, murió cuando la embarcación en la que viajaba chocó contra un marcador de canal Instagram: @lucyfernandezfoundation

El informe de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) determinó que el conductor del barco, George Pino, operaba la embarcación de manera imprudente.

“Ella perdió la vida haciendo lo que amaba hacer, estar en el agua. Por eso, creemos que es nuestra responsabilidad asegurarnos de que sea un lugar más seguro para todos”, expresó el padre de Lucy, Andy Fernández a NBC Miami.

Qué establece la Ley de Lucy, de seguridad en la navegación

La HB 289, conocida como “Ley de Lucy”, tiene como objetivo endurecer las penas para quienes operen embarcaciones de manera imprudente. Busca que sean calificadas como un delito grave de segundo grado en el caso de que este accionar descuidado ocasione lesiones corporales graves, en lugar de uno de tercer grado.

En cambio, en los accidentes náuticos con resultado de muerte, la sanción aumentaría a un delito grave de primer grado. El padre de Lucy, quien impulsa la norma junto a su esposa, explicó que la iniciativa busca equiparar las penas con las que reciben quienes son responsables de accidentes de tránsito. “Debería ser lo mismo. No debería ser diferente para los barcos que para los automóviles”, afirmó.

La familia de Lucy Fernández creó una fundación, donde capacitan a jóvenes en seguridad náutica Instagram: @lucyfernandezfoundation

Además de penas más severas, el proyecto también pone la lupa en la capacitación para prevenir nuevas tragedias: exige que todos los operadores de embarcaciones aprueben un curso de seguridad en navegación y presenten una identificación. Actualmente, solo los navegantes nacidos después del 1° de enero de 1988 están obligados a completar esta formación.

“Si tienes los conocimientos necesarios, todo lo que tienes que hacer es realizar el examen. Son 60 preguntas. Haz el examen, apruébalo y obtén tu identificación de navegante de Florida para asegurarnos de que todos los que estén en el agua tengan al menos un nivel básico de conocimientos”, explicó .

Otra familia atravesada por una tragedia náutica pide la aprobación de la “Ley Lucy”

La familia de Osmany Castellanos, quien murió en un accidente de navegación el 8 de julio de 2007, también respalda la Ley de Lucy. El joven de 23 años se encontraba en la proa de una embarcación junto a otras personas cuando el capitán realizó un giro brusco: salió despedido y fue alcanzado por las hélices del navío.

Osmany Castellanos murió en 2007 en una tragedia náutica y su madre apoya la Ley Lucy Web: osmany-castellanos.last-memories.com

Tras la tragedia, Isabel Castellanos -madre del joven- impulsó la “Ley de Educación sobre Seguridad en la Navegación Osmany Castellanos”. La norma fue aprobada en 2009, pero más suavizada que el proyecto original, ya que solo exige la capacitación para quienes nacieron después de 1988.

“¿Cuántos más tienen que morir para que se modifiquen las leyes? Necesitamos leyes y no es tan difícil”, cuestionó la mujer en declaraciones a NBC Miami. Por ello, ahora acompaña a la familia de Lucy en su lucha por la aprobación de la nueva normativa. Espera que esta vez los legisladores tomen medidas más contundentes: “Necesitamos que trabajen con nosotros. No hay ninguna razón por la que no deban promulgar leyes sobre navegación para ayudar a salvar vidas”.