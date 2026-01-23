Golpe a la educación en Florida: cierran seis escuelas públicas por la drástica falta de alumnos

El sistema de escuelas públicas del condado de Broward, en el sur de Florida, atraviesa uno de los momentos más complejos. La caída sostenida de la matrícula estudiantil obligó a las autoridades educativas a tomar una drástica decisión: cerrar seis escuelas públicas a partir del próximo año escolar, que comienza en agosto de 2026.

Qué escuelas cerrarán en Broward y qué pasará con los estudiantes afectados

Tras varias horas de debate público el miércoles 21 de enero, la Junta Escolar de Broward tomó la decisión de cerrar seis escuelas con el objetivo central de reducir gastos, consolidar recursos y adaptar la infraestructura educativa. Esta decisión llega en un contexto marcado por la pérdida de estudiantes y la existencia de más de 50.000 plazas vacantes en todo el distrito.

Palm Cove Elementary será una de las seis escuelas que cerrarán en Florida el próximo agosto de 2026 X @TeamPalmCove

“Es difícil, pero es una decisión que debemos tomar para garantizar realmente que la calidad de las oportunidades de aprendizaje que nuestros estudiantes reciben día tras día no cambie”, comentó el superintendente Howard Hepburn, según lo retomado por NBC Miami.

El plan aprobado contempla el cierre definitivo de seis instituciones educativas distribuidas en distintas ciudades del condado. Cada una de ellas cuenta con un esquema de reubicación para sus alumnos en escuelas cercanas con mayor capacidad disponible.

Escuela Primaria Sunshine : ubicada en Miramar, sus estudiantes serán trasladados a Fairway Elementary.

: ubicada en Miramar, sus estudiantes serán trasladados a Fairway Elementary. Panther Run Elementary : en Pembroke Pines, los alumnos serán distribuidos entre Chapel Trail Elementary y Silver Palms Elementary.

: en Pembroke Pines, los alumnos serán distribuidos entre Chapel Trail Elementary y Silver Palms Elementary. Palm Cove Elementary : también situada en Pembroke Pines, los adolescentes afectados se repartirán entre Lakeside Elementary y Pines Lakes Elementary.

: también situada en Pembroke Pines, los adolescentes afectados se repartirán entre Lakeside Elementary y Pines Lakes Elementary. Escuela Primaria North Fork : en Fort Lauderdale, sus estudiantes serán derivados a Croissant Park, Dr. Martin Luther King Jr., Thurgood Marshall y Walker Elementary.

: en Fort Lauderdale, sus estudiantes serán derivados a Croissant Park, Dr. Martin Luther King Jr., Thurgood Marshall y Walker Elementary. Plantation Middle School : ubicada en Plantation, se integrará con Plantation High School, que pasará a funcionar como un centro educativo de grados seis a 12.

: ubicada en Plantation, se integrará con Plantation High School, que pasará a funcionar como un centro educativo de grados seis a 12. Seagull Alternative High School: en Fort Lauderdale, sus alumnos se trasladarán al Whiddon-Rogers Education Center.

Los alumnos pertenecientes a las instituciones educativas que cerrarán serán reubicados Taylor Flowe / Unsplash

Razones financieras detrás del cierre de escuelas en Florida

El superintendente del distrito, Howard Hepburn, explicó que la medida responde a una tendencia demográfica y financiera que no es exclusiva de Broward, pero que allí alcanzó niveles críticos. En la última década, el distrito perdió más de 40.000 estudiantes, lo que se traduce en una reducción de ingresos superior a los 30 millones de dólares anuales.

“Hay otras medidas para ahorrar costos, pero cerrar escuelas es algo que tenemos que hacer”, sostuvo Hepburn, según lo retomado por Telemundo. “Estamos tratando de asegurarnos de que las escuelas públicas del condado de Broward sean sostenibles para el futuro”, agregó.

Actualmente, según las autoridades, el costo de operar edificios con baja ocupación resulta insostenible, ya que se destina más dinero a servicios como electricidad, aire acondicionado y mantenimiento que a la instrucción directa en las aulas.

Con el cierre de las seis escuelas, el distrito estima un ahorro anual cercano a los US$8 millones. Estos fondos, según la Junta Escolar, permitirán reforzar programas académicos y optimizar recursos en los establecimientos que permanecerán abiertos.

Los padres de familia han manifestado una profunda preocupación y tristeza por el impacto emocional que este cambio representa para los niños Unsplash

Reacciones de comunidades escolares y padres afectados por el cierre de escuelas en Florida

La decisión de cerrar escuelas provocó reacciones de muchas familias afectadas. Padres y madres manifestaron inquietud por el impacto que el cambio tendrá en la estabilidad de sus hijos, tanto a nivel académico como social.

“No es bueno para los niños cambiar de escuela porque ahora tienen que hacer nuevos amigos”, advirtió Efraín Rivera, padre de un estudiante de Palm Cove Elementary.

Desde el ámbito gremial, la Unión de Maestros de Broward cuestionó la decisión de la Junta Escolar de Broward. La representante sindical Liliana Ruido sostuvo que este tipo de medidas puede facilitar la expansión de instituciones charter en los mismos espacios, lo que modificaría el mapa educativo del condado.

“Si cierras un colegio público, un colegio charter se va a levantar inmediatamente allí. Eso te da a pensar que hay muy pobre liderazgo y que no se saben administrar”, consideró.

De acuerdo con WSVN, el sindicato también expresó preocupación por el impacto laboral que estas decisiones podrían tener a mediano plazo, en un contexto donde el distrito evalúa ajustes de personal mediante jubilaciones, renuncias o eventuales despidos.