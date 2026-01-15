Qué pasa en Miami-Dade: el proceso revocatorio contra la alcaldesa Daniella Levine Cava

En Miami-Dade, Florida, se puso en marcha un proceso revocatorio contra la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, impulsado por el comunicador y activista Alex Otaola, opositor republicano. La iniciativa fue presentada por el promotor como una respuesta a un supuesto “incumplimiento de sus responsabilidades” y a un “despilfarro sistemático de fondos públicos”, y abrió un nuevo frente político en el sur de Florida.

Cómo se inició la revocatoria y qué se cuestiona en Miami-Dade

La documentación necesaria para activar el proceso contra Daniella Levine Cava fue aprobada por el secretario del condado luego de un rechazo inicial por incumplimiento de normas técnicas.

Con ese aval, la campaña quedó formalmente habilitada. En un comunicado, Otaola cuestionó la gestión del gasto público y mencionó el estado del aeropuerto como parte de sus críticas.

El proceso contempla la posibilidad de convocar a elecciones especiales si se cumplen las condiciones. En caso de avanzar y obtener la mayoría en esa instancia, la funcionaria quedaría fuera del cargo, según se indicó en la campaña revocatoria.

La respuesta de Levine Cava y su campaña de apoyo

Tras el inicio del proceso revocatorio, Levine Cava lanzó una campaña propia para reunir respaldo. En su sitio web oficial incorporó un recuadro para que los residentes interesados puedan ingresar su nombre y expresar acompañamiento.

En el mensaje difundido, su equipo sostuvo que “actores maliciosos” la están atacando con motivaciones políticas y que buscan “socavar la democracia y a los votantes de Miami-Dade”.

La alcaldesa también se refirió públicamente al tema y calificó el impulso revocatorio como un “espectáculo político secundario”, según informó el Miami Herald.

Qué escenario queda ahora en Miami-Dade

Con el proceso revocatorio ya iniciado, el conflicto quedó planteado en dos líneas: por un lado, la campaña encabezada por Otaola, basada en críticas a la gestión y al uso de fondos públicos; por el otro, la respuesta de Levine Cava, que enmarca la iniciativa como un ataque político y apuesta a exhibir respaldo ciudadano.

“Los residentes de Miami-Dade de todos los rincones de nuestra comunidad han confiado abrumadoramente en mí como su alcaldesa para liderar y obtener resultados, y eso es exactamente lo que seguiré haciendo”, dijo la funcionaria.

