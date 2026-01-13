El pedido de la alcaldesa de Miami-Dade a Trump para favorecer a los venezolanos con TPS

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, envió una carta al presidente Donald Trump y llamó a tomar medidas inmediatas para apoyar una transición democrática en Venezuela. Además, hizo una solicitud en favor de los venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

La alcaldesa de Miami-Dade pide restablecer el TPS para venezolanos

En la misiva, Levine solicita al gobierno federal que restablezca el TPS para los venezolanos que viven en Estados Unidos y que libere a los detenidos no criminales para que puedan volver a solicitar la protección que se canceló en 2025.

La alcaldesa Daniella Levine Cava llama al presidente Trump a apoyar la transición democrática en Venezuela

“Como alcaldesa del condado de Miami-Dade, hogar de la comunidad venezolana más grande de Estados Unidos, insto al presidente Trump a que actúe de inmediato reconociendo a Edmundo González y María Corina Machado como líderes de Venezuela, garantizando la liberación de todos los presos políticos y restableciendo el TPS”, indicó en redes sociales.

En la carta precisa que si bien los esfuerzos para estabilizar Venezuela continúan y, dado que el Departamento de Estado emite alertas para que los ciudadanos estadounidenses abandonen Venezuela de inmediato, también es imperativo que la administración restablezca la protección para los que viven en EE.UU.

“El condado de Miami-Dade y las decenas de miles de venezolanos que lo consideran su hogar están listos para apoyar un fuerte liderazgo estadounidense en este esfuerzo guiado por nuestros valores democráticos”, explicó la alcaldesa.

El llamado a restablecer la estabilidad en Venezuela

Levine también hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para que tome medidas para garantizar que una transición democrática se concrete de inmediato en Venezuela, al reconocer formalmente al presidente Edmundo González y a la vicepresidenta María Corina Machado como líderes democráticamente elegidos.

“El pueblo de Venezuela ha dejado inequívocamente clara su voluntad democrática”, se lee en la misiva.



Agrega que el reconocimiento de EE.UU., combinado con la presión diplomática coordinada junto con los aliados democráticos, “enviaría un mensaje inequívoco de que Estados Unidos no legitimará la dictadura, el robo electoral ni la persecución política en nuestro hemisferio”.

El llamado de la alcaldesa también incluye una solicitud urgente para la liberación de todos los presos políticos actualmente retenidos por el régimen de Maduro, incluidos cinco ciudadanos estadounidenses.

Levine expresa que el condado de Miami-Dade es testigo del costo humano de esta crisis, de las familias que han sido separadas, los medios de vida destruidos y las vidas perdidas mientras los venezolanos huyen de la represión.

En ese sentido, señala: “Estados Unidos tiene tanto la obligación moral como el interés estratégico de liderar una respuesta internacional decisiva que acelere una transición democrática y restablezca la estabilidad en Venezuela".

Levin se une a la alcaldesa de la ciudad de Miami

Con el pedido de Daniella Levine Cava se une a la alcaldesa de la ciudad de Miami, quien luego de la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, solicitó a la administración Trump restablecer el Estatus de Protección Temporal para los venezolanos, bajo el argumento de que el país latino era “inseguro” para su regreso.

Eileen Higgins, alcaldesa de Miami, pidió a la administración Trump que restaure el TPS para los migrantes venezolanos

La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, sostuvo en diálogo con CBS News que las agencias federales no debían obligar a los venezolanos a regresar a su país de origen en medio de la incertidumbre política.

“Esto no es solo una cuestión de política, es una cuestión de dignidad humana básica y de seguridad”, señaló. "Ellos han construido sus vidas aquí, han contribuido a nuestra comunidad y merecen la seguridad de permanecer mientras su patria recupera la estabilidad".