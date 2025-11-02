“Quita a todos los robots”: es cubano, vive en Florida y realizó un curioso ritual viral en honor a “San Amazon”

El creador de contenido cubano Anthony Vila, residente en Florida, se volvió viral tras realizar un curioso ritual en honor a “San Amazon”. En el video compartido en sus redes sociales, Vila aparece frente a una ofrenda con limones, un vaso de agua y una vela, y en tono satírico pide que no falte trabajo y haya mejores condiciones para los repartidores.

Un cubano se hizo viral al rezarle a “San Amazon”

En su cuenta de Instagram, donde comparte contenido relacionado con Amazon, el joven se mostró arrodillado frente a una ofrenda en el suelo y una campera de la empresa pegada en la pared con un cartel que dice “San Amazon”. Mientras recitaba sus palabras, tomó de un vaso de agua y salpicó la chaqueta como parte de su ritual humorístico.

Un cubano trabajador de Amazon se volvió viral al compartir un video y rezarle a "San Amazon" (Instagram: @anthony_vila_real)

“Quita los robots a todas las personas que los usan”

“San Amazon, por tu madre, por lo que tú más quieras, abre los bloques, los caminos a esos repartidores, que hagan mucho dinero, muchas cosas buenas. San Amazon, por lo que tú más quieras quita los robots a todas las personas que lo usan para ver si nosotros podemos hacer bloques normales y poder vivir de esto”, repitió el joven.

Al mencionar “bloques”, el cubano se refiere a los turnos o rutas de entrega que Amazon asigna a sus repartidores. Cada uno corresponde a un período específico, generalmente de dos a cuatro horas, en el que deben completar los envíos en una zona determinada.

Cuando habla de los “robots”, se refiere a programas que algunos usuarios usan para reservar bloques de entrega antes que los repartidores humanos, lo que les impide conseguir turnos y ganar dinero.

Y continúa: “San Amazon, que nos cuide y nos proteja a todos los repartidores de Amazon Flex que andan en la calle. Yo quiero trabajar en esto, San Amazon, dame bloques buenos. Te dejo aquí unos limones que no tengo más nada que los bloques están muy malos. San Amazon, por tu madre, dame prosperidad”.

Qué es Amazon Flex

El cubano se dedica a trabajar en Amazon Flex, un programa que permite a personas independientes trabajar como repartidores y utilizar su propio vehículo. Los conductores reservan “bloques” de entrega a través de la aplicación, reciben paquetes en un centro de distribución y los entregan a los clientes en una zona determinada.

El cubano aparece arrodillado frente a una ofrenda en el suelo, con una chaqueta de la empresa pegada en la pared junto a un cartel que dice “San Amazon” Captura de pantalla Instagram: @anthony_vila_real

Los trabajadores tienen la posibilidad de planificar su semana al reservar rutas de entrega con antelación o seleccionándolos cada día según la disponibilidad, detalló la empresa.

Los retos de ser repartidor de Amazon Flex

Además del anterior, el joven compartió otro video titulado “Si yo me encuentro al dueño de Amazon”, en el que se quejó de las condiciones para los repartidores: “¿Qué te piensas, que somos tus esclavos? Porque tú no puedes quitar ese robot que hay que usar en la aplicación, que nos hace estar tres horas atrapados tratando de conseguir bloques".

El joven comparte videos humorísticos sobre su trabajo en Amazon (Instagram: @anthony_vila_real)

Y añadió: “¿Quién va a aceptar bloques de 60 pedidos por más de tres horas?“, al hacer referencia a que esa cantidad de entregas es demasiada para ese período.

El creador de contenido concluyó su clip con un reclamo directo al gigante tecnológico: “¿Y para qué nos mandas a nosotros, repartidores de Amazon Flex, a una estación que queda a una hora de distancia?”, refiriéndose al esfuerzo adicional y al tiempo perdido que deben invertir.