Amazon busca 250.000 nuevos trabajadores antes de Navidad y paga hasta US$23 la hora: cómo aplicar
La empresa de Jeff Bezos contratará trabajadores de tiempo completo y parcial para cubrir la alta demanda de la temporada de fiestas
- 3 minutos de lectura'
Debido al incremento de la demanda por las fiestas de fin de año, Amazon anunció la apertura de 250.000 plazas de tiempo completo, parcial, temporales y regulares en todo Estados Unidos, con sueldos de hasta 23 dólares por hora.
Amazon contrata 250 mil nuevos empleados por las fiestas de fin de año
Además de cubrir la alta demanda de servicios durante la temporada navideña, la compañía explicó en un comunicado que sus puestos de temporada son de los más solicitados, al grado de que muchas vacantes se llenan en cuestión de minutos.
Estos empleos representan una fuente adicional de ingresos para miles de familias durante las fiestas, además de una oportunidad para quienes buscan iniciar una carrera profesional dentro de la empresa. Amazon señaló que cada año muchos trabajadores temporales ascienden a cargos permanentes como supervisores o gerentes.
Cómo solicitar uno de los trabajos de temporada en Amazon
La empresa invertirá más de 1000 millones de dólares en salarios y beneficios adicionales para sus empleados de logística y transporte, lo que elevará los sueldos promedio a cerca de 30 dólares por hora.
Las vacantes se publican semanalmente desde octubre y hasta diciembre en el portal oficial Amazon Jobs. Los pasos generales para aplicar son:
- Crear o actualizar un currículum.
- Llenar una solicitud en línea con datos personales y el turno preferido.
- Completar el Cuestionario de Crédito Tributario por Oportunidad de Trabajo y el Formulario I-9.
- Asistir a una entrevista presencial, llevando identificación oficial, copia del CV y, si se solicita, ejemplos de su portafolio.
- Revisar el correo electrónico para confirmar la contratación.
- Completar la lista de verificación previa al empleo en la cuenta personal de Amazon Jobs, que incluye la verificación de antecedentes, prueba de drogas y aceptación formal de la oferta.
Amazon ofrece además un crédito de hasta 110 dólares para la compra de zapatos de seguridad y la posibilidad de gestionar los trámites laborales desde la app Amazon A to Z.
Quienes deseen registrarse para recibir alertas de trabajo pueden enviar un mensaje de texto con la palabra NEWJOB al 31432.
Cuánto dinero ganan los empleados temporales en Amazon
Los empleados contratados para la temporada navideña ganan entre 19 y 23 dólares por hora, mientras que los trabajadores regulares de tiempo completo o parcial perciben un promedio de 23 dólares por hora, además de beneficios y prestaciones adicionales.
Con esta iniciativa, Amazon refuerza su papel como uno de los mayores empleadores del país, especialmente durante las fiestas decembrinas, cuando el comercio electrónico alcanza su punto máximo. Según analistas laborales, estas contrataciones temporales no solo benefician a la compañía, sino que también impulsan la economía local al generar miles de nuevos empleos en centros logísticos, de transporte y atención al cliente en todo Estados Unidos.
El mercado laboral estadounidense vive actualmente una alta competencia por trabajadores temporales, ya que otras compañías como Walmart, Target y UPS también incrementaron su oferta de empleos para cubrir la temporada festiva. Sin embargo, Amazon destaca por ofrecer mejores salarios, turnos flexibles y posibilidad de crecimiento, lo que la convierte en una de las opciones más atractivas para quienes buscan empleo temporal o un ingreso adicional durante las fiestas.
