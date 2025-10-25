Para evitar al ICE en Florida: los documentos que todo migrante debe tener a mano si viaja por carretera

Ante los aumentos de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y los controles más estrictos en las rutas de Florida, es importante portar la documentación adecuada para evitar sanciones o, incluso, detenciones.

Licencias de conducir emitidas en otros estados: ¿Son válidas en Florida?

El Estado del Sol tiene algunas particularidades: en su territorio solo se puede circular con lo que considera licencias “válidas según la ley estatal”, lo que excluye a las emitidas para personas sin estatus legal en otros estados. Así lo explica la web oficial del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés).

Qué licencias de conducir son válidas en Florida Freepik

En la misma línea, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, explicó que las licencias de conducir emitidas en estados considerados “santuario” no son aceptadas.

“Si usted ha obtenido una licencia de conducir de uno de los estados santuario como California, Washington o Nueva Jersey, esos carnets no son válidos aquí”, dijo Uthmeier a Philly Voice.

Estas restricciones se amparan en la ley estatal SB 178, que invalida las licencias emitidas fuera de Florida si fueron otorgadas sin exigir prueba de presencia legal en Estados Unidos.

La normativa también establece sanciones para quienes trasladen al estado a personas que ingresaron al país norteamericano sin haber sido inspeccionadas por el Gobierno Federal.

La medida endureció el control sobre el tránsito interestatal, pero después fue suspendida temporalmente tras una sentencia de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida a raíz de una demanda de la Asociación de Granjeros.

Por ahora, por órdenes del gobernador Ron DeSantis, el estado coopera con el ICE, por lo que no tener los documentos adecuados puede derivar en una detención.

Qué estados otorgan licencias a indocumentados y no son válidas en Florida

Actualmente, existen varios estados que permiten obtener licencias de conducir sin importar el estatus migratorio del solicitante. El objetivo, según las autoridades locales, es reducir el número de conductores sin seguro y promover la seguridad vial.

Entre ellos figuran:

Nueva Jersey

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Hawái

Illinois

Maryland

Massachusetts

Minnesota

Nevada

Nuevo México

Nueva York

Oregón

Rhode Island

Utah

Vermont

Virginia

Washington D.C.

En estos lugares, los solicitantes deben aprobar los mismos exámenes de manejo que cualquier otro residente y contratar un seguro. Sin embargo, la ley de Florida aclara que las licencias otorgadas por otros estados que no prueban el estatus legal en EE.UU. no sirven en su territorio.

Illinois es uno de los estados que otorga licencias de conducir estándar a las personas indocumentadas, pero no son válidas en Florida Facebook Illinois Secretary of State

Qué documentos se deben portar ante un control de ICE

Ante los controles migratorios en carreteras o posibles redadas, la abogada especializada en inmigración, Rocío Becerril, recomendó que los migrantes con residencia permanente lleven consigo la tarjeta de residencia o “green card”, además de conservar una copia en casa.

En tanto que en el caso de quienes no cuentan con estatus legal, Becerril remarcó la importancia de conocer los derechos constitucionales y mantener la calma.

En declaraciones a Telemundo, la abogada explicó que los documentos más relevantes para acreditar presencia o trámites migratorios son:

Tarjeta de residencia permanente ( green card ).

). Recibos de aprobación de inmigración por DACA.

Parole humanitario.

Aprobación de asilo.

Recibo de aprobación del TPS.

Permiso de trabajo.

Permiso de trabajo de DACA, TPS, asilo o visa U.

Recibo de aprobación de la visa U.

Visa de estudiante.

Visa de turista.

Recibo de aprobación de VAWA.

Citación para una audiencia de deportación.

“Es ley que las personas que son residentes tienen que cargar con su credencial y portarla, pero un ciudadano americano no tiene por qué cargar con su certificado de ciudadanía, así que es una gran distinción”, agregó.

Estos son los derechos y pasos a seguir cuando el ICE te detiene en una parada de tráfico Foto ICE.gov

Qué deben tener en cuenta los visitantes extranjeros en Florida

El FLHSMV recordó que los visitantes extranjeros pueden conducir dentro del estado solo si portan una licencia válida emitida por su país de residencia.

En el caso de turistas o personas que alquilen un vehículo, se sugiere verificar los requisitos con la empresa de alquiler antes de viajar. Según el organismo, las compañías no modificaron sus políticas y aceptan licencias válidas de otros países.

De esta forma, los migrantes y visitantes que se desplacen por carretera hacia Florida deben asegurarse de portar los documentos migratorios y de conducción que exige la ley estatal, ya que las sanciones por carecer de ellos pueden incluir multas, detenciones o derivaciones al ICE.