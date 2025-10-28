Está en Amazon por menos de US$25 mil: así es la casa prefabricada con estilo “Villa” y diseño personalizable

Las casas prefabricadas llegaron como una opción más asequible para que los estadounidenses sean dueños de su propio hogar, en medio del incremento de precios en el ámbito inmobiliario. En este sentido, Amazon anunció un nuevo diseño estilo Villa, que puede obtenerse por menos de US$25 mil.

La casa tipo Villa de Amazon que cuesta menos de US$25 mil

El nuevo lanzamiento de Amazon corresponde a una mini casa prefabricada inspirada en el diseño de una moderna villa, lo que permite a los compradores acceder al lujo sin gastar una fortuna, como lo harían con una vivienda de tamaño normal.

Fachada exterior de la casa personalizada tipo villa de Amazon (Amazon.com)

Con un costo inicial de US$24.243, la vivienda portátil tiene un amplio porche frontal, ventanas grandes y la posibilidad de personalizar el diseño o expandir sus dimensiones, que originalmente son de 40 pies (12 metros), según su sitio web.

El porche delantero se encuentra protegido por un techo voladizo que resulta resistente, aunque debe recibir mantenimiento, como el retiro de nieve durante el invierno.

La vivienda tipo villa de Amazon puede expandirse para tener hasta tres habitaciones (Amazon.com)

El vendedor explica que la construcción puede modificarse para que cuente con hasta tres dormitorios, un baño completo, una sala de estar y una cocina.

También se oferta como una casa prefabricada elaborada con marcos de acero en su exterior, para brindar estructura. Tiene revestimientos impermeables y paneles aislantes en su exterior para resistir ante cualquier tipo de clima.

El interior de las casas prefabricadas de Amazon es personalizable y expandible (Amazon.com)

Como es característico en esta clase de viviendas, pueden personalizarse por completo, desde el color de los acabados, hasta el material del piso, o el tipo de puertas y ventanas. Además de que tiene todos los servicios básicos equipados, como gabinetes de cocina, inodoro, ducha, electricidad y plomería.

Los beneficios de una casa prefabricada

Las tres principales razones por las que las mini casas prefabricadas han adquirido popularidad tienen que ver con las técnicas de fabricación mejoradas que llevan a mejores resultados en diseño y calidad, a las opciones de personalización y a la asequibilidad, de acuerdo con Spassio.

Además, en los últimos años han incrementado los proveedores de casas prefabricadas, y la tecnología ha avanzado al punto de resolver las problemáticas que solían existir en este tipo de viviendas.

Los métodos de construcción de uno de estos hogares son mucho más rápidos que los tradicionales, además de que generan menos residuos y problemas de tráfico en las comunidades. Mientras una vivienda normal puede construirse en meses, una casa prefabricada puede instalarse en días o semanas.

Las casas prefabricadas presentan un auge en el mercado de Estados Unidos y tienen diferentes ventajas (Archivo) Amazon.com

También existe un menor impacto ambiental en este tipo de construcciones, y una vida más asequible por el ahorro que representa desde su construcción hasta el habitar la vivienda.

Cuáles son las desventajas de las casas prefabricadas

A pesar de que las casas prefabricadas tienen múltiples ventajas, también hay factores a considerar antes de adquirirlas, para así estar preparado antes de decidir que es la opción adecuada, según BDC Magazine.

Existen algunos lugares en donde las políticas requieren que la persona que instalará el hogar sea propietaria del terreno y que este permita el establecimiento de este tipo de viviendas y les otorgue acceso a los servicios públicos.

Es necesario realizar un análisis del suelo antes de instalar la vivienda, además de cubrir los costos y tiempos de las licencias, en caso de aplicar.

Pese a que resultan una opción más accesible a nivel financiero, las casas prefabricadas requieren del pago total antes de adquirirlas, además de los pagos posteriores para su acomodo.

A pesar de ser más económicas, las casas prefabricadas tienen desventajas (Archivo-Amazon) Amazon

Aunque existe la opción de instalarlas por su cuenta, con ayuda de amigos o familiares, también pueden contratarse servicios de construcción profesionales, que implican un costo extra y menos responsabilidad en el ensamblaje.

Antes de adquirir una casa prefabricada se recomienda analizar el presupuesto, los plazos de pago y todo lo necesario para el proceso de instalación, que debe ser comprendido a fondo.