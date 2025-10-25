Cuál es el salario mínimo en Nueva York y Nueva Jersey en octubre 2025

En el inicio de 2025, los salarios mínimos aumentaron en Nueva York y Nueva Jersey a US$16,50 y US$15,23 por hora respectivamente, cifra que se mantiene en octubre. Para el próximo año, los trabajadores que realizan sus funciones en las dos regiones experimentarán un nuevo incremento fijado por los gobiernos.

Salario mínimo en Nueva York: los detalles

Si bien la mayoría de empleados en Nueva York cobra US$16,50 por hora, hay algunas excepciones. Según establece el gobierno estatal en su sitio web oficial, esa cantidad aplica a quienes residen en la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester. La suma cambia para quienes residen en el resto del estado a US$15,50 por hora de trabajo.

En Nueva York, los ciudadanos perciben en promedio entre US$37.900 y US$105.300 al año Freepik

En cuanto al promedio real, la plataforma ZipRecruiter informa que los empleados reciben en general US$36 por hora, equivalente a US$71.618 al año. El número varía según el puesto de cada persona, ya que la mayor parte de los ciudadanos de Nueva York percibe sueldos que van entre US$37.900 y US$105.300 al año.

El panorama en Nueva Jersey: de cuánto es el salario mínimo

En el caso del Estado Jardín, la página oficial del gobierno indica que actualmente los empleados cobran US$15,49 por hora. No obstante, el estado incluye las siguientes excepciones:

Pequeñas empresas o empleos temporales: US$14,53

Sector agrícola: US$13,40

Personal de atención directa de centros de atención a largo plazo: US$18,49

El sitio ZipRecruiter detalla que la suma promedio que cobran las personas en Nueva Jersey asciende a US$33 por hora, superior al mínimo establecido por el gobierno. La cifra equivale a aproximadamente US$69.000 al año. En líneas generales, la mayoría de los ciudadanos obtiene actualmente entre US$36.500 y US$101.500 anuales.

Las personas en Nueva Jersey cobran en promedio US$33 por hora

Buenas noticias para 2026: el incremento del salario mínimo en Nueva York y Nueva Jersey

El sueldo mínimo estatal de Nueva Jersey aumentará US$0,43 a US$15,92 por hora para la mayoría de los empleados a partir del 1° de enero de 2026.

La ley establece que para quienes cumplen sus tareas en empresas pequeñas o de forma temporal incrementará gradualmente hasta 2028. En el caso de estos trabajadores, pasará de US$14,53 a US$15,23 en el inicio del próximo año.

Las normas también contemplan especialmente a los empleados agrícolas, quienes experimentarán aumentos hasta 2030. Los ciudadanos que trabajan en una granja verán su salario mínimo por hora escalar de US$13,40 a US$14,20. Además, el personal de atención directa de los centros de cuidados a largo plazo tendrá un incremento en US$0,43, por lo que pasará a recibir US$18,92.

La región con el sueldo mínimo más elevado es Washington D.C., con US$18 por hora Getty Images - Archivo

Por su parte, el monto inferior se elevará el 1° de enero de 2026 en US$0,50 a US$17 por hora para los habitantes de la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester. Para el resto del estado subirá a US$16, según estableció el gobierno.

A partir de 2027, la suma estará sujeta a ajustes anuales según el promedio móvil trienal del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (IPC-W) para la Región Noreste.

Los estados con los salarios mínimos más altos en EE.UU.

De acuerdo al sitio del Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) en todo el país, los estados con los sueldos más altos corresponden a los siguientes: