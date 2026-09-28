Redadas del ICE: denuncian que agentes acecharon una casa y cortaron la luz para detener a un inmigrante

Una mujer embarazada denunció que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron a su vivienda en Florida y permanecieron en el lugar mientras ella estaba dentro con su hijo pequeño. Según su relato, durante el operativo se cortó la electricidad de la casa y una de las ventanas fue rota.

Operativo migratorio en West Palm Beach: qué denunció la mujer embarazada

El episodio ocurrió en West Palm Beach, Florida , según un informe de Telemundo.

, según un informe de Telemundo. La denuncia se conoció a través de un video en el que una mujer que estaba dentro de la vivienda registró entre llantos el procedimiento realizado por agentes del ICE.

El momento en que ICE se lleva detenido a un hombre en Florida

En las imágenes también aparecen dos jóvenes y un hombre esposado que permanece en el exterior de la propiedad junto a los funcionarios.

El material comienza dentro de la vivienda. La mujer graba desde las inmediaciones de la puerta mientras se escucha su llanto. Afuera, uno de los hombres está esposado y los dos jóvenes permanecen cerca de él.

En determinado momento, el hombre les dice a los agentes que uno de los adolescentes irá con él, aparentemente en referencia a uno de los chicos que todavía estaba en el exterior.

Los principales datos denunciados sobre el procedimiento fueron:

La mujer afirmó que los agentes llegaron hasta la vivienda mientras ella estaba allí con sus hijos.

Dijo que está embarazada de seis meses y que se encontraba en la vivienda con su hijo de un año y cinco meses.

Según la denuncia, durante el procedimiento se interrumpió el suministro eléctrico de la propiedad.

También afirmó que una ventana de la vivienda fue rota.

La grabación registra posteriormente vehículos del ICE retirándose del lugar con personas detenidas.

La mujer sostuvo que la electricidad volvió después de que su pareja y otras dos personas se entregaran.

El material fue difundido originalmente en Instagram por la cuenta stopicenet. De acuerdo con el texto que acompañaba la publicación, los agentes habrían llegado sin una orden judicial, cortado la electricidad y roto una ventana antes de llevarse a tres personas.

Florida y las denuncias sobre otros operativos del ICE

El caso de West Palm Beach fue presentado por Telemundo junto con otro episodio ocurrido en Naples, Florida, dentro de una cobertura sobre las operaciones de agentes federales contra inmigrantes sin documentos.

El incidente se sumó a otro en Naples, Florida, donde un joven fue detenido y golpeado Imagen ilustrativa generada con IA

En ese incidente, según el informe, un joven fue detenido mientras varias personas se acercaban para observar lo que sucedía.

El reporte señaló que, durante ese procedimiento en Naples, uno de los uniformados golpeó al joven. También indicó que una mujer que intentaba aproximarse recibió gas pimienta y que un hombre identificado como Jesús, quien registraba el incidente, denunció que uno de los oficiales le apuntó con un arma.

El informe de Telemundo vinculó ambos episodios con el aumento de las operaciones migratorias durante el verano boreal y con el despliegue de agentes federales en distintos puntos del país norteamericano.

La cobertura sostuvo que el ICE intensificó los arrestos de inmigrantes sin documentos y que esa estrategia tuvo una presencia particularmente marcada en estados gobernados por republicanos, entre ellos Florida y Texas.

ICE: aumentan los arrestos y se sobrecargan los centros de detención

Según los datos mencionados por Telemundo, la cantidad de personas detenidas por las autoridades migratorias también aumentó durante los meses de verano. El informe señaló que en junio se registraron 43.000 arrestos, mientras que en julio la cifra llegó a 49.000 y en agosto alcanzó los 51.000.

La cobertura presentó esos números como las cifras mensuales de arrestos más altas durante el gobierno de Donald Trump.

Telemundo también señaló que el incremento de las detenciones generó una mayor presión sobre los centros de detención migratoria, que, según el reporte, se encontraban sobrecargados y atravesaban condiciones especialmente difíciles.