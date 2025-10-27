Ron DeSantis dejó ver su fanatismo por un beisbolista y revivió el deporte de su juventud

Ron DeSantis dejó en evidencia nuevamente su fanatismo por el béisbol, deporte que practicó durante su infancia y adolescencia. En esta oportunidad, el gobernador de Florida compartió un video sobre el astro japonés de los Dodgers, Shohei Ohtani, que este viernes jugará el primer partido de la Serie Mundial por el título de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés)

El elogio de Ron DeSantis a Shohei Ohtani: talento natural y la referencia a una icónica película

El breve mensaje de DeSantis en su cuenta de X (ex Twitter) llegó justo cuando Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles se preparan para disputar la Serie Mundial frente a los Azulejos de Toronto. El video que compartió el gobernador muestra que los cazatalentos identificaron el talento del japonés desde que tenía apenas nueve años.

Ron DeSantis apodó "The Natural" a Shohei Ohtani X: Ron Desantis

“The Natural”, escribió el gobernador republicano. Sus palabras tienen una doble connotación: un guiño al talento natural de Ohtani y, además, una referencia a la célebre película de béisbol homónima protagonizada por Robert Redford en 1984, en la que el personaje principal impulsa a un equipo a ganar el campeonato de las Grandes Ligas, tal como podría hacerlo ahora el astro nipón.

El beisbolista japonés de 31 años fue una sensación en el béisbol por su doble capacidad como lanzador y bateador designado. En la actual temporada, lideró a la franquicia angelina con actuaciones importantes como los tres jonrones y diez ponches que registró en el partido decisivo frente a los Cerveceros de Milwaukee en semifinales.

Los Dodgers intentarán desde este viernes convertirse en el primer equipo en 25 años en conquistar dos Series Mundiales consecutivas. Con Ohtani como figura central, buscarán su noveno título frente a unos Azulejos que llegan con hambre de gloria tras 32 años sin disputar esta serie final por el título, desde que se consagraron campeones en 1993.

El pasado deportivo de Ron DeSantis: su vínculo con el béisbol

Ron DeSantis tiene un vínculo estrecho con el béisbol, deporte en la que destacó desde temprana edad. Nacido el 14 de septiembre de 1978 en Dunedin, Florida, fue una promesa deportiva que integró el equipo local que alcanzó los cuartos de final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en 1991. En ese entonces, apenas tenía 12 años.

Su talento lo acompañó durante toda su adolescencia. En la secundaria de Dunedin High School, fue pieza clave en la semifinal estatal de 1997, cuando su equipo derrotó al invicto lanzador Rick Ankiel, quien más tarde llegaría a las Grandes Ligas. “Competimos por el título estatal cada año. Fuimos como celebridades locales por un tiempo”, recordó años después en una entrevista con Yale News.

Su paso por la Universidad de Yale consolidó su reputación como líder dentro y fuera del campo. Entre 1998 y 2001, jugó como jardinero y fue elegido capitán en su último año, una distinción que, según su entrenador John Stupor, reflejó su ética de trabajo y capacidad de inspirar a sus compañeros.

Durante su carrera universitaria, registró un promedio de bateo de .313, con 156 hits, 11 jonrones, 27 bases robadas y 152 partidos disputados, según Sports Illustrated.

Ron DeSantis jugó como jardinero en Yale, fue capitán de su equipo y terminó su carrera universitaria con un promedio de bateo de .313. Jeremy Kurella

En 2000, vivió su mejor temporada, con 44 hits, cinco cuadrangulares y 28 carreras impulsadas. Su compañero Kyle Cousin lo describió entonces como “un verdadero líder dentro y fuera del campo”, una opinión compartida por el entrenador Stupor, quien subrayó: “Ron nunca tuvo miedo al trabajo duro y ser capitán conlleva gran responsabilidad”.

DeSantis, que se destacó también por su rendimiento académico, contó que veía el deporte como un desafío integral: “Decidí que no sería como el estereotipo de atleta que no destaca académicamente”.