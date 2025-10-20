El histórico partido de Shoei Ohtani que marca un hito en Los Angeles y las Grandes Ligas de béisbol

Shoei Ohtani llegó a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS, por sus siglas en inglés) criticado por su entrenador y con una floja actuación en las semifinales de las Grandes Ligas de béisbol. Sin embargo, en el cuarto juego ante los Milwaukee Brewers, el astro japonés respondió de forma categórica: ningún jugador había logrado antes tres jonrones y diez ponches en un mismo partido.

Shoei Ohtani y una actuación sin precedentes en la historia del béisbol

Por segundo año consecutivo, Los Angeles Dodgers accedieron a la Serie Mundial tras eliminar a Milwaukee Brewers. Durante el juego cuatro, Othani se consolidó como uno de los mejores jugadores del mundo: lanzó seis entradas en blanco con diez ponches y, además, conectó tres que recorrieron un total de 1342 pies (409 metros).

Ohtani tuvo una actuación perfecta y llevó a los Dodgers a una nueva Serie Mundial Mark J. Terrill - AP

Durante su actuación como lanzador, no permitió carreras, mientras que en ataque protagonizó una de las exhibiciones más dominantes de la historia reciente. Su rendimiento fue premiado con el galardón al Jugador Más Valioso (MVP) de las finales de las Grandes Ligas.

Tras recibir el premio, Othani expresó: “Realmente divertido en ambos lados. Lo ganamos como equipo, es realmente un esfuerzo de equipo. Espero que todos en Los Ángeles, Japón y en todo el mundo puedan disfrutar de un buen sake”.

El triunfo por 5 a 1 selló la clasificación de los Dodgers y consolidó a Ohtani como el emblema absoluto del equipo. El japonés, de 31 años, cumple su segunda temporada en la franquicia angelina, con la que firmó un contrato récord de 700 millones de dólares por diez años. En este corto período ya suma dos premios MVP y dos apariciones en la Serie Mundial.

Los elogios que recibió Othani tras su impresionante actuación

El entrenador de los Dodgers, Dave Roberts, quien había sido muy crítico con su estrella durante la serie ante los Phillies, no escatimó elogios después de la histórica actuación: “Esa probablemente fue la mejor actuación en una postemporada de todos los tiempos”.

El entrenador Roberts se deshizo de elogios para con el pelotero japonés Ashley Landis - AP

“Ha habido muchos juegos de postemporada. Y hay una razón por la que él es el mejor jugador del planeta. Lo que hizo en el montículo, lo que hizo al bate, creó muchos recuerdos para muchas personas”, completó en conferencia de prensa.

La impresionante carrera de Shoei Othani en la MLB

Nacido el 5 de julio de 1994 en Ōshū, Japón, Shohei Ohtani irrumpió en la escena deportiva con un talento excepcional tanto como lanzador como bateador.

Desde sus años en la Nippon Professional Baseball con los Hokkaido Nippon-Ham Fighters, demostró una habilidad poco común para dominar desde el montículo y producir poder ofensivo.

Su llegada a Los Angeles Angels marcó un antes y un después. En su temporada de novato, Ohtani conectó 22 jonrones y registró un promedio de efectividad de 3.31 como lanzador, lo que le valió el premio al Novato del Año de la Liga Americana.

Shohei Ohtani se destaca tanto en ataque como en defensa, lo que lo llevó a ser considerado el mejor jugador del mundo Kyusung Gong - FR171561 AP

La temporada 2021 elevó su estatus a un nivel legendario: conectó 46 jonrones, robó 26 bases y lanzó con efectividad de 3.18, una combinación sin precedentes en la era contemporánea. Por ese desempeño recibió el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

En diciembre de 2023, firmó un contrato histórico con Los Angeles Dodgers, el más alto en la historia del deporte profesional estadounidense hasta ese momento.