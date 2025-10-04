Ron DeSantis la firmó: la ley de Florida que castiga el abandono de perros y entró en vigor en octubre

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó una ley que entró en vigor el miércoles 1º de octubre y que implementa penas más severas para quienes abandonen a los perros en el exterior durante un desastre natural, con sanciones de prisión de hasta cinco años. Asimismo, el líder estatal incrementó los esfuerzos para frenar la crueldad animal junto a otra normativa.

De qué trata la ley que aprobó DeSantis sobre el abandono de perros en Florida

El 28 de mayo pasado, DeSantis firmó el proyecto de ley 150 del Senado de Florida, Ley de Policías, que designa como delito grave de tercer grado la inmovilización y el abandono de un perro en el exterior durante un desastre natural declarado o en cualquier momento que esté vigente una orden de evacuación.

Entró en vigor una ley en Florida que implementa penas más severas por abandono de los perros Freepik

La infracción a la norma, que entró en vigor el 1º de octubre, puede conllevar una condena de hasta cinco años de cárcel y una multa de hasta 10.000 dólares.

Asimismo, la entrada en vigencia de la disposición se produjo en medio de los efectos del huracán Imelda y el huracán Humberto en las costas del Estado del Sol, que generaron fuertes oleajes y clima severo en el territorio, a pesar de no tocar tierra en la región.

El caso del perro en el que se basó la ley firmada por DeSantis en Florida

La regulación tuvo su origen en el caso de Trooper, un Bull Terrier que fue abandonado durante las consecuencias del huracán Milton en Florida, en octubre de 2024. El animal fue hallado encadenado a una valla en la Interestatal 75, cerca de Tampa, por un agente de la Patrulla de Carreteras estatal. Mientras el dueño enfrenta cargos por crueldad animal, Trooper fue adoptado por una familia del condado de Broward.

En tanto, el paso del huracán Milton en el estado dejó al menos 16 muertos y alrededor de 2,4 millones de hogares y negocios sin electricidad temporalmente.

DeSantis aprobó la norma previo al inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico, que comprende del 1º de junio al 30 de noviembre. “En toda Florida, hemos presenciado casos horrorosos de crueldad animal que exigen una respuesta más contundente”, aseveró el gobernador del Estado del Sol en el comunicado oficial de mayo.

DeSantis ensalzó su compromiso con los animales en el estado Rebecca Blackwell - AP

Y añadió: “Florida defiende al mejor amigo del hombre”. A su vez, esta norma codifica las sanciones por no proporcionar a los animales suficiente comida y agua como delitos menores de primer grado.

DeSantis firmó otra ley contra la crueldad animal en Florida

El gobernador del Estado del Sol dio luz verde el mismo día al proyecto de ley 255 de la Cámara de Representantes, Ley de Dexter, que incrementa las penas por crueldad animal agravada desde el 1º de julio de 2025. De esta forma, se creó la primera base de datos estatal de maltratadores de animales.

La normativa se centró en el abandono de animales en los desastres declarados Freepik

Esta norma fue impulsada para “prevenir el abuso y proteger a las comunidades”, tras el conocimiento del caso del perro que llevaba su nombre. Dexter fue encontrado sin cabeza en un parque del condado de Pinellas, en St. Petersburg, días después de ser adoptado.