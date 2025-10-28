Cuál es el salario mínimo en Florida que se espera en noviembre 2025

En el estado de Florida entró en vigor la penúltima etapa de su plan de aumento al salario mínimo. A través de una enmienda, el sueldo que reciben los trabajadores de la entidad ha incrementado de forma gradual y para noviembre de 2025, este es el pago establecido.

En noviembre 2025: así quedó el salario mínimo en Florida

El pasado 30 de septiembre de 2025, el salario mínimo en Florida aumentó en correspondencia con la normativa aprobada hace cinco años. Así, en este noviembre la cifra es de 14 dólares por hora, y el pago en efectivo requerido para los empleados que reciben propinas subió a US$10,98.

El salario mínimo estatal de Florida sube un dólar cada año; desde 2021 hasta 2026

El Florida Policy Institute explica que la primera fase de la enmienda entró en vigor en 2021, cuando aumentó el salario mínimo de US$8,65 a US$10 por hora.

Por qué aumenta cada año el salario mínimo en Florida

El 3 de noviembre de 2020, los votantes de la entidad aprobaron una enmienda constitucional para aumentar el salario mínimo US$1 cada año hasta alcanzar los US$15 por hora el 30 de septiembre de 2026. A partir de 2027, se ajustará anualmente según la inflación.

La Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés) indica que el salario mínimo federal es de US$7,25 por hora, desde el 24 de julio de 2009. Sin embargo, muchos estados tienen leyes para regular los pagos a los empleados.

En ese sentido, la legislación señala: “Si un empleado está sujeto tanto a las leyes estatales como a las federales, tiene derecho al salario mínimo más alto”, razón por la que los trabajadores de Florida reciben lo estipulado en la normativa de la jurisdicción.

El salario mínimo incrementó en Florida a partir del 30 de septiembre Unsplash

Qué hacer si no se recibe la cantidad de sueldo establecida por ley

El Departamento de Comercio de Florida precisa que los empleados que no reciban el salario mínimo pueden interponer una acción civil contra el patrón o cualquier persona que viole la ley. Asimismo, indica que el fiscal general, u otro funcionario designado por la legislatura estatal, también puede interponer una demanda.

Así mismo, advierte que un empleado que no haya recibido el pago después de notificar a su empleador y darle 15 días para resolver cualquier reclamación por sueldos impagos puede interponer una demanda civil contra el patrón para recuperar los pagos atrasados, además de los daños y perjuicios y los honorarios de los abogados.

“Un empleador declarado responsable de violar intencionalmente los requisitos del salario mínimo está sujeto a una multa de US$1000 por cada infracción, pagadera al estado”, señala el Departamento.

El 3 de noviembre de 2020, los votantes de Florida aprobaron una enmienda constitucional estatal para que el salario mínimo estatal sea incrementado gradualmente cada año Unsplash

La agencia también destaca que los Estatutos de Florida exigen que los empleadores que deben pagar el salario mínimo estatal publiquen un aviso sobre el mismo en un lugar visible y accesible en cada establecimiento. El aviso se puede descargar en inglés, español y criollo del sitio web del Departamento.

Además del aviso sobre el salario mínimo de Florida, la ley federal exige que los patrones publiquen un informe sobre el salario mínimo federal. El cartel con la información precisa se puede descargar del sitio web del Departamento de Trabajo de EE.UU.