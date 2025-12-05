Se llama “Liberty”: así es el perro de Ron DeSantis que vive en la mansión del gobernador

La casa del gobernador de Florida, Ron DeSantis, tiene un integrante poco conocido. Se trata de Liberty, un perro rescatado por un refugio de animales que, en febrero de 2024, fue adoptado por el político y su familia. El nombre del cachorro fue elegido como referencia a la frase que hace referencia a la entidad que comanda como “el estado libre”.

Cómo es el perro que Ron DeSantis adoptó en Florida

DeSantis y su familia tienen un perro de raza mixta que fue más que bien recibido por sus hijas y su hijo. El año pasado, su esposa Casey DeSantis compartió en su cuenta de X una imagen de Madison y Mamie abrazadas al cachorro. “Estoy emocionada de dar la bienvenida a la nueva incorporación a la familia”, escribió la primera dama al momento de su adopción.

La primera dama, Casey DeSantis, compartió la felicidad de sus hijas al recibir a Liberty X @CaseyDeSantis

Según explicó la mujer, eligieron ese nombre porque “el Estado Libre de Florida era demasiado largo”. El perro parece una mezcla de terrier y labrador.

De esta manera, la familia le había puesto fin a una búsqueda de larga data sobre su nueva mascota. De hecho, el propio DeSantis ya había manifestado que una de sus hijas jugaba con juguetes para anticiparse a la llegada del perro.

El tamaño del perro era un problema para la familia DeSantis

De acuerdo con Tallahassee Democrat, los DeSantis tenían intenciones de sumar a su nuevo integrante mucho tiempo antes, pero nunca pudieron llegar a un acuerdo sobre su tamaño: el gobernador quería un perro más grande, pero la primera dama prefería uno de raza pequeña.

Una nueva ley de Florida firmada por Ron DeSantis afecta a los seguros para mascotas Archivo

El líder republicano quería un labrador, dado que entendía que podía aprovechar al máximo el gran parque que tiene en su mansión, con mucho espacio para correr y divertirse.

De todas formas, todavía se desconoce información exacta sobre la raza de Liberty y el refugio de animales del cual provino.

La historia de los gobernadores de Florida y sus mascotas en la mansión

Según Tallahassee Democrat, en 2010, el senador estadounidense Rick Scott, cuando era gobernador, rescató a un labrador retriever y se apoyó en Facebook para elegir su nombre, que finalmente fue Reagan.

Lo curioso es que, luego de la investidura, el perro desapareció y Scott declaró ante la prensa que no tenía el temperamento para ser el “primer perro”.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se mostró como defensor de las mascotas que se encuentran en refugios y no tienen familias AP Foto/Alex Brandon

Reagan luego volvió con su anterior familia, dado que, según el exgobernador, ladraba mucho e intimidaba a todos.

Todavía más atrás en el calendario, el gobernador Lawton Chiles solía hablar de su perro de caza favorito, Pretty Girl. En 1991, cuando su índice de aprobación cayó a 2%, Chiles bromeó con que por lo menos su perro aún lo quería.

Lo más inesperado fue que el entonces fiscal general Bob Butterworth, para aprovechar al máximo esa situación, salió a comprarle un atuendo rojo que de un lado decía “Club del 2%” y del otro “Al menos me gusta Lawton”.

El año pasado, Liberty se sumó a las curiosas historias de mascotas en la mansión del gobernador del Estado Dorado: por el momento, recibió buena aceptación del público, que dejó comentarios inmediatos de cariño a la primera dama de Florida y su familia en su publicación de X.