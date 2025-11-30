Colocó una cruz en su jardín de Florida y el condado lo demandó: hubo un fallo a su favor y ganó US$70.000

Un litigio que duró más de cinco años sobre la exhibición de una cruz en el jardín de una residencia en Florida sembró un precedente en el condado de Sumter. Tras un acuerdo sobre la disputa legal, el propietario recibirá una compensación de 70.000 dólares.

El caso sobre una cruz en un jardín de Florida que desató una disputa legal

Wayne y Bonnie Anderson, residentes la ciudad de The Villages en Florida, se enfrentaron a un litigio durante cinco años y medio por la colocación de una cruz de 30 centímetros en su jardín. Las autoridades del distrito exigieron que el elemento se retirara de la propiedad en un inicio.

Los Anderson recibieron una demanda por la cruz que colocaron en la entrada de su propiedad en The Village Captura/Fox 35

Los propietarios se quedaron asombrados cuando, ,el 1º de abril de 2019, recibieron una notificación sobre una presunta infracción de las normas comunitarias por la exhibición de una cruz en el jardín de su casa, de parte del Distrito de Desarrollo Comunitario Village 8.

Según indicó el afectado a Fox 35, el inicio de la polémica se habría originado en la queja anónima de un vecino sobre el elemento. “Pensé que era una broma”, señaló. “Nosotros lo consideramos un icono religioso, ellos lo llaman arte de jardín“, añadió.

Las sanciones impuestas a los vecinos de Florida que colocaron una cruz en su jardín

En primera estancia, cuando los Anderson se negaron a quitar la cruz del patio de su vivienda, las autoridades les impusieron una multa de US$25 por cada día que el elemento se exhibiera en ese lugar. Con el paso del tiempo, la sanción ascendió a US$44.000.

Debido a que no se acordó ninguna solución al respecto, el Distrito de Desarrollo Comunitario 8 de Village presentó una demanda contra los dueños.

En declaraciones al medio mencionado, Anderson defendió la presencia de la cruz: “No le hace daño a nadie, no hay perjuicio alguno. Legalmente, tiene que haber un perjuicio, ¿cuál es? ¿Qué hay detrás de todo esto? Algo siniestro, supongo", sentenció.

La cruz se encuentra en el jardín residencial y mide aproximadamente 30 centímetros Captura/Fox 35

Y añadió: "Es una aplicación selectiva de la ley en primer lugar y es, simplemente, ridículo desde el punto de vista del sentido común”.

La resolución de la Justicia sobre el caso de la cruz exhibida en un jardín de Florida

Finalmente, tras cinco años y medio, un juez ordenó la resolución del asunto de forma extrajudicial entre ambas partes, que concluyó con un acuerdo con las siguientes especificaciones:

El Distrito de Desarrollo Comunitario 8 de The Village abonará US$173.000 en costos judiciales y legales.

El organismo deberá pagar US$70.000 a la familia Anderson .

. La cruz permanecerá en el jardín de la casa.

El distrito de The Village presentó una demanda contra los propietarios tras una presunta queja anónima Captura/Fox 35

Wayne indicó que la compensación monetaria la destinará a los honorarios de su abogado y mostró su conformidad con la resolución, dado que muchos vecinos de la zona de la ciudad de Florida presentan el mismo símbolo en las afueras de sus residencias.

“Al final, podemos exhibirla, ya que es nuestro derecho constitucional y otorgado por Dios. Esto nunca debió haber sucedido y nunca debe volver a suceder“, concluyó. En tanto, el medio citado señaló que el hombre se unió a la junta del distrito de desarrollo.