La ley firmada por Ron DeSantis que impacta en las mascotas del hogar y entra en vigor en enero de 2026

Una nueva ley de Florida, que ya tiene la firma del gobernador Ron DeSantis y entrará en vigor el 1° de enero de 2026, establece pautas novedosas en los seguros para mascotas. La normativa aclara el marco legal y las reglas que rigen para estas empresas.

La ley House Bill 655 crea el marco regulatorio más amplio hasta la fecha sobre los seguros para mascotas.

El texto de la norma se establece como un registro legal para que los clientes conozcan las condiciones de los servicios y como un límite para ciertas prácticas de las empresas.

Vigente a partir del 2026, las modificaciones clave que establece son:

Los seguros para mascotas pasan a formar parte de la categoría de “seguro de propiedad” .

pasan a formar parte de la . Las aseguradoras deben tomar las definiciones estatutarias para términos como “condición preexistente“, ”período de espera”, “condición crónica” y “trastorno hereditario” y hacerlas públicas.

para términos como “condición preexistente“, ”período de espera”, “condición crónica” y “trastorno hereditario” y hacerlas públicas. Exclusiones, limitaciones u otras condiciones deben ser expuestas claramente al momento de la firma de una póliza.

claramente al momento de la firma de una póliza. Restringe la comercialización de programas de bienestar y se indica que la participación o no de un usuario no puede ser requisito para otorgar un seguro.

y se indica que la participación o no de un usuario para otorgar un seguro. Asegurados tienen un período de 30 días desde su recepción para revisar y obtener un reembolso completo de una póliza si así lo deciden.

La nueva ley de Florida modifica los períodos de espera en seguros para mascotas

La HB 655 del Estado del Sol establece que los períodos de espera para enfermedades o condiciones ortopédicas se fijan en un máximo de 30 días. Además, se prohíbe la imposición de esta medida en casos de accidentes.

Cambian las condiciones de los seguros para mascotas a partir de una nueva ley de Florida Foto: Freepik

Por otra parte, la norma permite que aseguradoras excluyan casos por condiciones preexistentes. Sin embargo, en esas situaciones será la empresa la que tiene la carga de probar que el animal ya tenía esa enfermedad o problema de salud.

En ese sentido, las aseguradoras de Florida tendrán permitido pedir un examen veterinario inicial al momento de obtener la póliza, pero no se puede solicitar como condición para una renovación.

A su vez, y en lo que refiere a la transparencia para el usuario, las empresas estarán obligadas a publicar un resumen de cómo se realizan los cálculos de los pagos de reclamaciones en un sitio web. Sumado a esto, también deberán detallar todas las divulgaciones obligatorias.

La ley HB 655 de Florida fue firmada por Ron DeSantis y entrará en vigor el 1° de enero de 2026 Foto Flgov

