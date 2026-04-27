Qué se sabe del conductor de camión cubano que desapareció rumbo a Miami: el FBI pide ayuda para hallarlo

La división de Tampa de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) lanzó una alerta para localizar a Alejandro Jacomino González, un conductor de camión de origen cubano que desapareció en circunstancias extrañas mientras transportaba una carga de vehículos hacia Miami. El caso incluye el hallazgo del camión abandonado en otro estado y el robo de parte de la mercancía.

Cronología de la desaparición de un camionero cubano en Florida

De acuerdo con los reportes de Telemundo 51, González inició su ruta el pasado 16 de abril. El conductor, empleado de una compañía de transporte, recogió varios vehículos en el Puerto de Brunswick, en Georgia, con destino a Miami.

La división de Tampa de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) lanzó una alerta para localizar a Alejandro Jacomino González FBI

La ubicación del rodado a las 1.21 hs del 17 de abril, en una parada de descanso del condado de Brevard, concretamente en la zona de Grant-Valkaria, fue reconstruida gracias al rastreo por GPS.

Tras descansar unas horas, el sistema de geolocalización registró un movimiento inusual a las 7.49 hs El camión avanzó una salida hacia el sur, pero inmediatamente dio un giro en U y comenzó a dirigirse hacia el norte, en dirección a Jacksonville.

González dejó de atender los llamados de su compañía poco después de ese giro y el camión transportador fue denunciado como desaparecido.

El hallazgo del camión y la carga robada en Georgia

Las autoridades localizaron el vehículo pesado el 17 de abril en Port Wentworth, Georgia. Sin embargo, estaba vacío. González no se encontraba en el lugar y varios de los autos que transportaba habían sido sustraídos.

Hasta la fecha, tres de los vehículos desaparecidos fueron encontrados en distintas ubicaciones de Florida, según reportó el FBI en su página web oficial.

Por su parte, el conductor cubano y el resto de la carga aún no se encontraron. La agencia consideró el evento como un posible “secuestro de camión” (hijacking) y una desaparición en condiciones sospechosas.

La descripción del FBI para buscar al camionero cubano desaparecido en Florida

El FBI difundió un cartel de búsqueda con los datos de Alejandro Jacomino González para que la comunidad pueda aportar información. Se trata de un hombre hispano blanco, de 5 pies y 11 pulgadas de estatura (1,80 metros) y unas 200 libras (90 kilogramos).

Es calvo, con ojos marrones, barba y bigote. Como señas particulares, posee un tatuaje de manga completa en el brazo izquierdo, otro en el antebrazo derecho y uno específico con el nombre “Elisia” en el antebrazo derecho.

Las autoridades del FBI hicieron un pedido especial a cualquier persona que haya estado en el área de descanso de la I-95 Sur en Grant-Valkaria (AFP) BRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las autoridades federales hicieron un pedido especial a cualquier persona que haya estado en el área de descanso de la I-95 Sur en Grant-Valkaria entre la 1 hs y las 8 hs del viernes 17 de abril.

Asimismo, piden revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de los autos o las fotos que se hayan tomado en el área sur de la rampa mencionada. Los individuos que posean datos pueden contactar con la línea gratuita del FBI, el 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324), o enviar contenido visual mediante el formulario en línea que la agencia habilitó.