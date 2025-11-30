Adiós DeSantis: quién es el nuevo candidato republicano por la gobernación de Florida que desafía a Trump
Mediante un video en redes sociales, el empresario James Fishback presentó sus ejes de campaña
- 3 minutos de lectura'
La carrera para las elecciones en Florida se amplió esta semana. Según anunció en redes sociales, el republicano James Fishback se presentará a los próximos comicios para convertirse en gobernador. El nuevo candidato se introduce como un empresario que busca seguir la línea de Ron DeSantis y desafía abiertamente a Byron Donalds, apoyado por Donald Trump en el Estado del Sol.
Qué propone James Fishback para gobernar Florida
El empresario de 30 años anunció oficialmente su candidatura mediante un video que compartió a través de su cuenta de X. En su presentación, hizo hincapié en que quiere mejorar la asequibilidad del Estado del Sol, de manera que sea más accesible tanto para las familias como para los estadounidenses que eligen mudarse allí tras jubilarse.
Con ese objetivo como eje de su campaña, Fishback mencionó algunos ejes con los que busca seducir a los votantes de Florida:
- Terminar con la “estafa” de las visas H-1B para priorizar el trabajo de estadounidenses.
- No permitir a empresas como Blackstone o Airbnb comprar propiedades en la entidad.
- Impedir la construcción de centros de inteligencia artificial que generen aumentos en facturas de electricidad.
- Eliminar todos los impuestos a la propiedad para los residentes del Estado del Sol.
Además de sus propuestas, Fishback apuntó abiertamente contra Donalds, la figura que apoya Trump para convertirse en gobernador. El nuevo candidato dijo que el actual congresista de EE.UU. “no va a pelear por Florida como lo hace Ron DeSantis”.
Durante todo su video de presentación, elogió la labor del actual gobernador al frente de la entidad y manifestó que quiere continuar con su legado.
Además, indicó que luchará por mantener al estado libre de políticas de diversidad de género y de “los millones de ilegales que invadieron” el país norteamericano “bajo el mando de Kamala Harris”.
Además, hizo hincapié en que no se define a sí mismo como político, sino como empresario y prometió que visitará los 67 condados de Florida durante su campaña electoral.
Quiénes son los candidatos a gobernador de Florida
Con la incorporación de Fishback, según la División de Elecciones de Florida, la lista completa queda dispuesta de la siguiente manera:
Partido Demócrata
- Jerry Demings
- Fe E. Antonio
- Richard Paul Dembinsky
- Dayna Marie Foster
- Donald J. Peterson
- David Jolly
- Bill Slater
Partido Republicano
- William Todd Andros
- Shea Cruel
- Byron Donalds
- Jim Holcomb
- Daniel J. Imperato
- Juan José Mercadante
- Pablo Renner
- Caneste Succe
- Robert Edward “Bobby” Williams Jr.
- James Fishback
Sin afiliación
- Surindar Singh Bedi
- Molière Domingo
- Insley Darris Corri Evans Sr.
- Kyle Chaderwick Gibson
- Neil J. Gillespie
- Mourice “Mo” Hylton
Independientes
- James Michael Brown
- Andrea Lynn Klink
- Reginald Byron Strachan
- Rodney Christopher Glover
- Christopher Tavarus Powell
Partido Libertario de Florida
- Scott Jewett
Partido Constitucional de Florida
- Brandon L. McIntyre
Cuándo termina el mandato de DeSantis en Florida
El republicano transita actualmente su segundo mandato y Florida establece que por eso no puede presentarse a las elecciones del 3 de noviembre de 2026. Tras su reelección en 2022, comenzó el período actual en enero de 2023.
Dado que en el Estado del Sol los mandatos son de cuatro años, DeSantis abandonará el poder en enero de 2027.
Otras noticias de Agenda EEUU
Ni la visa ni la green card. La CBP revela cuál es la prueba de estatus legal de los visitantes a EE.UU.
MLS. Inter Miami vs. New York City FC: hora de EE.UU. y cómo mirar en vivo la final de la Conferencia Este
Ubicación y documentos. Dónde pueden votar los migrantes en EE.UU. en las elecciones de Honduras
- 1
“Pasé del horror al alivio”: recuperó el hotel de su abuelo que estuvo usurpado por seis años
- 2
Aviones privados, invitados VIP y una torta que voló desde Brasil: la fastuosa boda que revolucionó Punta del Este
- 3
La tensión detrás del comunicado por el acto antivacunas: las acusaciones cruzadas entre la Provincia y Nación
- 4
Estaciones de escucha, bases aéreas y campos de entrenamiento: el despliegue militar ruso que inquieta a Europa