Adiós DeSantis: quién es el nuevo candidato republicano por la gobernación de Florida que desafía a Trump

La carrera para las elecciones en Florida se amplió esta semana. Según anunció en redes sociales, el republicano James Fishback se presentará a los próximos comicios para convertirse en gobernador. El nuevo candidato se introduce como un empresario que busca seguir la línea de Ron DeSantis y desafía abiertamente a Byron Donalds, apoyado por Donald Trump en el Estado del Sol.

Qué propone James Fishback para gobernar Florida

El empresario de 30 años anunció oficialmente su candidatura mediante un video que compartió a través de su cuenta de X. En su presentación, hizo hincapié en que quiere mejorar la asequibilidad del Estado del Sol, de manera que sea más accesible tanto para las familias como para los estadounidenses que eligen mudarse allí tras jubilarse.

James Fishback presentó su candidatura a gobernador de Florida

Con ese objetivo como eje de su campaña, Fishback mencionó algunos ejes con los que busca seducir a los votantes de Florida:

Terminar con la “estafa” de las visas H-1B para priorizar el trabajo de estadounidenses.

para priorizar el trabajo de estadounidenses. No permitir a empresas como Blackstone o Airbnb comprar propiedades en la entidad.

en la entidad. Impedir la construcción de centros de inteligencia artificial que generen aumentos en facturas de electricidad.

que generen aumentos en facturas de electricidad. Eliminar todos los impuestos a la propiedad para los residentes del Estado del Sol.

Además de sus propuestas, Fishback apuntó abiertamente contra Donalds, la figura que apoya Trump para convertirse en gobernador. El nuevo candidato dijo que el actual congresista de EE.UU. “no va a pelear por Florida como lo hace Ron DeSantis”.

Durante todo su video de presentación, elogió la labor del actual gobernador al frente de la entidad y manifestó que quiere continuar con su legado.

Además, indicó que luchará por mantener al estado libre de políticas de diversidad de género y de “los millones de ilegales que invadieron” el país norteamericano “bajo el mando de Kamala Harris”.

En su presentación, Fishback criticó a Byron Donalds, el candidato apoyado por Donald Trump Andrew Harnik - AP

Además, hizo hincapié en que no se define a sí mismo como político, sino como empresario y prometió que visitará los 67 condados de Florida durante su campaña electoral.

Quiénes son los candidatos a gobernador de Florida

Con la incorporación de Fishback, según la División de Elecciones de Florida, la lista completa queda dispuesta de la siguiente manera:

Partido Demócrata

Jerry Demings

Fe E. Antonio

Richard Paul Dembinsky

Dayna Marie Foster

Donald J. Peterson

David Jolly

Bill Slater

Partido Republicano

William Todd Andros

Shea Cruel

Byron Donalds

Jim Holcomb

Daniel J. Imperato

Juan José Mercadante

Pablo Renner

Caneste Succe

Robert Edward “Bobby” Williams Jr.

James Fishback

Sin afiliación

Surindar Singh Bedi

Molière Domingo

Insley Darris Corri Evans Sr.

Kyle Chaderwick Gibson

Neil J. Gillespie

Mourice “Mo” Hylton

DeSantis no puede presentarse nuevamente a elecciones y Florida deberá elegir a su sucesor AP Foto/Alex Brandon

Independientes

James Michael Brown

Andrea Lynn Klink

Reginald Byron Strachan

Rodney Christopher Glover

Christopher Tavarus Powell

Partido Libertario de Florida

Scott Jewett

Partido Constitucional de Florida

Brandon L. McIntyre

Cuándo termina el mandato de DeSantis en Florida

El republicano transita actualmente su segundo mandato y Florida establece que por eso no puede presentarse a las elecciones del 3 de noviembre de 2026. Tras su reelección en 2022, comenzó el período actual en enero de 2023.

Dado que en el Estado del Sol los mandatos son de cuatro años, DeSantis abandonará el poder en enero de 2027.