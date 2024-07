Temporada de langostas en Florida: cuántas se pueden capturar por persona y cuáles son las áreas prohibidas

Escuchar

Entre el 24 y el 25 de julio, se realiza en Florida la mini temporada deportiva de langosta espinosa. Además, en un par de semanas comenzará formalmente la temporada regular, que se desarrollará hasta finales de marzo de 2025. Durante estos períodos, existen legislaciones y restricciones que las personas deben conocer antes de sacar a uno de estos animales del agua.

La langosta espinosa se encuentra en los fondos duros, pastos marinos y arrecifes de coral del sur de Florida y el Caribe. Es una especie nativa de la zona que llega a medir hasta 45 centímetros de largo y a pesar unos seis kilogramos. “Puede vivir 15 años o más, pero hay incertidumbre respecto a esta estimación debido a la dificultad de determinar la edad de esta especie”, cuentan desde la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC, por sus siglas en inglés).

Comienza la temporada de langostas espinosas en Florida y quienes las quieran pescar necesitan licencia, formas de medirlas y otras cuestiones legales User - https://www.youtube.com/@MyFWCvideos

La FWC explica que este animal tiene colores variados, desde blanco hasta rojo anaranjado oscuro, pero que muy a menudo se presentan con dos manchas grandes de color crema en la parte superior del segundo segmento de la cola. Además, cuentan con dos espinas en forma de cuerno sobre los ojos y dos antenas largas y espinosas. “Carecen de grandes garras o pinzas delanteras. Las espinas que apuntan hacia adelante cubren sus cuerpos y sirven como protección contra los depredadores”, indican los especialistas.

Mini temporada de langostas espinosas: qué hacer durante la etapa de pesca deportiva

La temporada deportiva de langostas espinosas va desde el 24 hasta el 25 de julio en este 2024, dado que se realiza el último miércoles y jueves consecutivos del mes siete, tanto para residente como para no residentes de Florida.

Las personas que salgan a su encuentro tienen un límite de bolsa diario: solamente pueden tomar seis en el condado de Monroe y el Parque Nacional Biscayne. Por otro lado, serán 12 en el resto de Florida. No obstante, también hay un tope en el tamaño, ya que la longitud del caparazón debe ser mayor de ocho centímetros. “Se requiere la posesión y el uso de un dispositivo de medición en todo momento”, explica el FWC.

Durante esta mini temporada deportiva en el condado de Monroe también se prohíbe que las personas buceen por las noches. En el resto del día, las áreas prohibidas son:

Parque Estatal John Pennekamp Coral Reef durante la temporada deportiva.

Parque Nacional Everglades en todo el año.

Parque Nacional Dry Tortugas en todo el año.

Las áreas de veda en el Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida.

Santuario de Langosta de la Bahía Biscayne/Card Sound en todo el año.

Las cinco Áreas de Protección de Arrecifes de Coral en el Parque Nacional Biscayne en todo el año.

Otras prohibiciones: formas y permisos de sacar las langostas

El FWC aclara que, a menos que la persona esté exenta, “se requiere una licencia de pesca recreativa en agua salada y un permiso para cosechar langosta espinosa”. “La langosta debe desembarcarse entera. Está prohibido separar la cola del cuerpo en aguas estatales”, agregan.

También se restringe la recolección o posesión de langostas espinosas con huevos o de cualquier otra especie perteneciente a las familias Palinuridae (langostas espinosas), Scyllaridae (langostas zapatilla) o Synaxidae (langostas peludas).

“Ninguna persona deberá recolectar o intentar recolectar langosta espinosa utilizando cualquier dispositivo que perfore, penetre o aplaste el exoesqueleto (caparazón) o la carne de la langosta. Las personas que pescan no pueden exceder su límite de captura individual y tomar el límite de captura de otra persona. Las personas (incluidos los niños) que no estén pescando activamente o que no tengan la licencia correspondiente no pueden contarse a los efectos de los límites de captura”, concluyen.

