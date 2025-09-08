Buenas noticias en Florida: Ron DeSantis elimina impuestos en productos de uso común a partir de hoy
Desde este 8 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2025, no se aplicarán tasas a ciertos artículos relacionados con la caza, pesca y campamento; cuáles son
- 3 minutos de lectura'
Ron DeSantis, gobernador de Florida, anunció la exención de impuestos para los artículos de caza, pesca y campamento. Esto se efectúa en el marco de la “Exención Fiscal de Verano de la Segunda Enmienda” y cubre una extensa gama de productos.
El comunicado de Ron DeSantis en relación con la nueva exención de impuestos
El gobernador comunicó la noticia durante una conferencia de prensa en Plant City, Florida. Allí, sostuvo que busca implementar “vacaciones fiscales” para la vuelta a clases y la temporada de caza, pesca y campamento.
“Creo que es importante brindar contexto sobre nuestra situación fiscal”, sostuvo el gobernador. “Hoy me enorgullece anunciar el comienzo de nuestras vacaciones del impuesto sobre la venta de la Segunda Enmienda“, agregó.
En este nuevo feriado de impuestos, DeSantis suspendió el impuesto a las ventas minoristas de armas de fuego, municiones, accesorios y artículos para pesca, campamento y caza con el objetivo de que los floridanos ahorren en suministros.
“Con esto, los residentes de Florida podrán ahorrar en suministros necesarios para actividades deportivas", detalló uno de los máximos representantes del Partido Republicano.
Las claves de la exención de impuestos sobre la venta de artículos de caza, pesca y campamento
El Departamento de Ingresos de Florida presentó en un documento el período de exención de impuestos. Allí, se expuso que desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre no se aplicarán impuestos en estos artículos:
Suministros elegibles para acampar
- Con un precio de venta de US$30 o menos: linternas de camping.
- Con un precio de venta de US$50 o menos: estufas de camping, hamacas portátiles, sillas de camping plegables, sacos para dormir.
- Con un precio de US$200: tiendas de campaña.
Suministros elegibles para pescar
- Con un precio de venta de US$5 o $10 o menos si se venden varios artículos juntos: cebo y equipo de pesca.
- Con un precio de venta de US$30: bolsas para equipo de pesca y cajas.
- Con un precio de venta de US$75: carretes y cañas.
Suministros para la caza
- Municiones, según la definición de la sección 790.001(1) F.S. y sus accesorios.
- Arcos.
- Ballestas.
Reglas a tener en cuenta en la suspensión de impuestos
El memorando advierte que la excepción de las tasas no incluye los alquileres ni compras para uso comercial. En caso de cumplirse con este recaudo, los comercios minoristas deben tener en cuenta algunos datos puntuales.
En las tiendas físicas, se deberá reportar las ventas de los artículos elegibles durante el período de exención en sus declaraciones de impuestos. Asimismo, tendrán que asignar de manera proporcional los cargos de envío de cada producto.
Con respecto a los productos vendidos a distancia - ya sea online o por teléfono-, serán exentos de los impuestos si el pedido es aceptado por el proveedor o vendedor durante el período establecido. En caso de realizar un cambio, no se le cobrarán tarifas extras si se respeta ese rango de tiempo.
Otras noticias de Agenda EEUU
Pasa por Hawái. Alerta en EE.UU. por la trayectoria del huracán Kiko: ¿cuándo llegará a territorio americano?
Por el pase al Mundial. Guatemala vs. Panamá: hora de California para ver en vivo el partido de eliminatorias Concacaf del Mundial 2026
"No voy a dejar que mi gente se estrelle". Kathy Hochul apunta contra Trump y el avance de sus políticas: “Quiere que Nueva York se derrumbe”
- 1
Resultados de las elecciones en Buenos Aires 2025: mapa de resultados por secciones y municipios
- 2
Resultados de la elección en Buenos Aires: cómo le fue a cada uno de de los 135 intendentes de la provincia
- 3
Toyota comienza la exportación de un vehículo producido en la Argentina
- 4
Tras la derrota electoral: el picante canto contra Javier Milei que entonó el público en el show de Lali Espósito en Vélez