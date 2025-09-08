Buenas noticias en Florida: Ron DeSantis elimina impuestos en productos de uso común a partir de hoy

Ron DeSantis, gobernador de Florida, anunció la exención de impuestos para los artículos de caza, pesca y campamento. Esto se efectúa en el marco de la “Exención Fiscal de Verano de la Segunda Enmienda” y cubre una extensa gama de productos.

El comunicado de Ron DeSantis en relación con la nueva exención de impuestos

El gobernador comunicó la noticia durante una conferencia de prensa en Plant City, Florida. Allí, sostuvo que busca implementar “vacaciones fiscales” para la vuelta a clases y la temporada de caza, pesca y campamento.

“Creo que es importante brindar contexto sobre nuestra situación fiscal”, sostuvo el gobernador. “Hoy me enorgullece anunciar el comienzo de nuestras vacaciones del impuesto sobre la venta de la Segunda Enmienda“, agregó.

En este nuevo feriado de impuestos, DeSantis suspendió el impuesto a las ventas minoristas de armas de fuego, municiones, accesorios y artículos para pesca, campamento y caza con el objetivo de que los floridanos ahorren en suministros.

La excención de impuestos incluye sacos de dormir para acampar Prakasit

“Con esto, los residentes de Florida podrán ahorrar en suministros necesarios para actividades deportivas", detalló uno de los máximos representantes del Partido Republicano.

Las claves de la exención de impuestos sobre la venta de artículos de caza, pesca y campamento

El Departamento de Ingresos de Florida presentó en un documento el período de exención de impuestos. Allí, se expuso que desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre no se aplicarán impuestos en estos artículos:

Suministros elegibles para acampar

Con un precio de venta de US$30 o menos: linternas de camping.

linternas de camping. Con un precio de venta de US$50 o menos : estufas de camping, hamacas portátiles, sillas de camping plegables, sacos para dormir.

: estufas de camping, hamacas portátiles, sillas de camping plegables, sacos para dormir. Con un precio de US$200: tiendas de campaña.

Tiendas de campaña que cueste hasta US$200 están exentas de impuestos en Florida Diego Radoszynski/ Parques Nacionales

Suministros elegibles para pescar

Con un precio de venta de US$5 o $10 o menos si se venden varios artículos juntos: cebo y equipo de pesca.

cebo y equipo de pesca. Con un precio de venta de US$30: bolsas para equipo de pesca y cajas.

bolsas para equipo de pesca y cajas. Con un precio de venta de US$75: carretes y cañas.

El cebo y bolsas para equipo de pescas son algunos de los productos que contarán con la exención de impuestos Allen G. Breed - AP

Suministros para la caza

Municiones , según la definición de la sección 790.001(1) F.S. y sus accesorios.

, según la definición de la sección 790.001(1) F.S. y sus accesorios. Arcos .

. Ballestas.

Reglas a tener en cuenta en la suspensión de impuestos

El memorando advierte que la excepción de las tasas no incluye los alquileres ni compras para uso comercial. En caso de cumplirse con este recaudo, los comercios minoristas deben tener en cuenta algunos datos puntuales.

Los cargos por cada envío deben asignarse de manera proporcional a cada artículo que forme parte de la exención de tarifas Freepik

En las tiendas físicas, se deberá reportar las ventas de los artículos elegibles durante el período de exención en sus declaraciones de impuestos. Asimismo, tendrán que asignar de manera proporcional los cargos de envío de cada producto.

Con respecto a los productos vendidos a distancia - ya sea online o por teléfono-, serán exentos de los impuestos si el pedido es aceptado por el proveedor o vendedor durante el período establecido. En caso de realizar un cambio, no se le cobrarán tarifas extras si se respeta ese rango de tiempo.