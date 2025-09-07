Adiós Sillicon Valley: el nuevo centro tecnológico de inteligencia artificial que llega a Texas

Silicon Valley es el área de San Francisco, en California, famosa por albergar a las empresas tecnológicas más importantes del mundo, sin embargo, no todas optan por la región para sus proyectos. Así lo demostró McLane Company Inc., que anunció la llegada a Austin, Texas, con un nuevo centro que respaldará su estrategia de aceleración de inteligencia artificial (IA).

McLane Company y su nuevo centro tecnológico en Austin

McLane Company Inc., distribuidor de alimentos y productos alimenticios para restaurantes, dio a conocer en un comunicado la apertura de un centro que apoyará su plan de impulsar el uso de tecnología e inteligencia artificial, así como el crecimiento de su equipo de Tecnología de la Información y Digital (TI&D).

La compañía calificó a Austin como un epicentro tecnológico consolidado Shutterstock - Shutterstock

La empresa es propiedad de Berkshire Hathaway, Inc., un holding estadounidense, cuyo director ejecutivo es Warren Buffett. El conglomerado, que no cuenta con una sede o centro de operaciones en Silicon Valley, sí tiene una presencia significativa en la región a través de grandes inversiones en empresas tecnológicas como Apple y Berkshire Hathaway Home Services California Properties, una correduría de bienes raíces.

Sin embargo, eso no fue suficiente para que la subsidiaria, con sede en Temple, Texas, eligiera la zona de California para sus nuevas instalaciones. Advierten que su presencia en Austin, un epicentro tecnológico consolidado, les permite acceder a un amplio y diverso grupo de talentos para impulsar su ambiciosa estrategia tecnológica y de datos.

El espacio reúne un equipo de Tecnologías de la Información (TI) y desarrollo de la compañía para la colaboración y la innovación, y dará soporte a aproximadamente 100 empleados con experiencia en ciberseguridad, datos, IA e ingeniería en la nube.

McLane busca consolidar su estrategia de tecnología con soluciones innovadoras para minoristas mclaneco.com

La empresa que busca en Texas la consolidación de su estrategia de tecnología

McLane señaló que acelera su transformación digital con inversiones estratégicas en tecnología. Su objetivo es fortalecer su base digital para crecer y generar valor. El plan se enfoca en ofrecer experiencias más ágiles, servicios automatizados y visibilidad en tiempo real, con el uso de soluciones avanzadas con inteligencia artificial.

El equipo de TI y Desarrollo de la compañía está liderado por el nuevo director de Información y Digital, Murat Genc, ​​quien se incorporó en septiembre de 2024, y quien es ahora responsable de la estrategia y las operaciones digitales, de IA y tecnología de McLane.

El directivo indicó que las “inversiones estratégicas en la cadena de suministro digital, la nube, los datos y la base de IA están sentando las bases para un modelo de logística, comercio minorista y servicios de alimentación preparado para el futuro, que ofrece un servicio excepcional, una integración fluida y perspectivas personalizadas en todo nuestro ecosistema”.

Con sede en Temple, Texas, McLane cuenta con más de 80 centros de distribución en todo el país mclaneco.com

Fundada en 1894, McLane Company Inc. es uno de los distribuidores más grandes de Estados Unidos, y atiende a tiendas de conveniencia y cadenas de restaurantes. Cuenta con más de 80 centros de distribución en todo el país, emplea a más de 25.000 empleados y realiza entregas a prácticamente todos los códigos postales de Estados Unidos.

Colabora con algunas de las marcas minoristas y de restaurantes más importantes del país, como Taco Bell, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut y Circle K. A finales de agosto, anunció la incorporación de cinco cadenas de restaurantes más a su cartera de clientes: Carl’s Jr., Panera Bread, Steak n Shake, Subway y Wendy’s.