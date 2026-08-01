Voto por correo en Florida: hasta qué día de agosto se puede pedir la boleta para las elecciones primarias 2026

Los ciudadanos habilitados para participar en las elecciones primarias de Florida que deseen votar por correo deberán solicitar la papeleta electoral antes del 6 de agosto, a las 17 hs (hora local), según el calendario oficial publicado por el Departamento de Estado de Florida para el ciclo electoral 2026.

Hasta cuándo se puede pedir la boleta por correo en Florida

La fecha límite corresponde a los comicios del 18 de agosto, cuando los votantes definirán a los candidatos de cada partido que competirán en las elecciones generales del 3 de noviembre. Las autoridades recordaron que el trámite debe completarse dentro del plazo previsto para asegurar el envío de la documentación.

De acuerdo con el cronograma oficial, el pedido debe realizarse ante la oficina del Supervisor de Elecciones del condado donde el ciudadano está registrado. Después de aprobarse la solicitud, la autoridad electoral enviará la papeleta al domicilio indicado. Luego, el elector deberá completarla, firmarla y remitirla siguiendo las instrucciones oficiales.

Para que el voto sea contabilizado, la oficina electoral correspondiente deberá recibir la documentación antes de las 19 hs del martes 18 de agosto. Las autoridades recomiendan no esperar hasta el último momento para evitar demoras en el servicio postal.

Quiénes pueden votar en las primarias de Florida

Florida mantiene un sistema de primarias cerradas, por lo que solo los ciudadanos registrados en un partido político pueden participar en la elección de los candidatos de esa fuerza, salvo las excepciones previstas por la legislación estatal.

Además, quienes necesitaban inscribirse para votar o modificar su afiliación partidaria debieron hacerlo antes del 20 de julio, fecha límite fijada por la ley.

Para registrarse es necesario ser ciudadano estadounidense, residir en el estado y en el condado correspondiente y haber cumplido 18 años para la fecha de la elección. La normativa también permite el prerregistro de jóvenes de 16 y 17 años, quienes quedarán habilitados automáticamente al alcanzar la mayoría de edad.

El período obligatorio para el voto anticipado en las elecciones primarias de Florida 2026 se llevará a cabo del 8 al 15 de agosto Fotomontaje realizado con IA

Qué cargos se elegirán en las primarias de Florida

Además de definir las candidaturas partidarias, los electores escogerán representantes para distintos cargos estatales y federales.

Entre ellos se encuentran:

Gobernador y vicegobernador de Florida.

Un escaño en el Senado de Estados Unidos.

Los 28 distritos de la Cámara de Representantes federal.

Fiscal General del estado.

Comisionado de Agricultura.

Integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes estatal, según el distrito.

Diversos cargos judiciales y locales.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos pueden consultar su centro de votación, verificar el estado de su inscripción y acceder a otra información electoral a través de la oficina del Supervisor de Elecciones correspondiente.

El próximo 18 de agosto serán las elecciones primarias en Florida en las que los votantes definirán los candidatos de cada partido para suceder a DeSantis Archivo

Calendario electoral de Florida: las próximas fechas clave

Tras las primarias del 18 de agosto, el proceso continuará con las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026.

El plazo para registrarse vencerá el 5 de octubre. Quienes elijan nuevamente el voto por correo podrán solicitar la papeleta hasta el 22 de octubre, a las 17 hs (hora local).

Además, el período obligatorio de votación anticipada se desarrollará entre el 24 y el 31 de octubre, aunque cada jurisdicción podrá ampliar esas fechas de acuerdo con su organización electoral.