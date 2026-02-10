Ya es oficial: Tampa Bay anuncia restricciones por la inminente sequía en Florida

La región de Tampa Bay entra en una nueva etapa de medidas preventivas frente a la persistente falta de lluvias que golpea a gran parte de Florida. Autoridades del Southwest Florida Water Management District (Swfwmd) confirmaron la aplicación de restricciones más estrictas en el uso del agua, con cambios que impactan directamente en los hogares, espacios públicos y actividades cotidianas. La decisión responde a indicadores ambientales preocupantes y a previsiones climáticas poco alentadoras que anticipan un escenario seco durante los próximos meses.

Restricciones oficiales por déficit hídrico en el oeste de Florida

El Southwest Florida Water Management District confirmó la implementación de las restricciones de escasez de agua bajo la denominada “Fase II Modificada”, medidas temporales destinadas a enfrentar condiciones prolongadas de sequía.

Las nuevas limitaciones afectan a 11 condados principales de Florida Stock en Canva

Según información oficial del organismo, las limitaciones comenzaron el 8 de febrero de 2026 y se mantendrán vigentes hasta el 1° de julio de 2026, en un intento por preservar los recursos hídricos en un contexto cada vez más crítico.

De acuerdo con un reporte periodístico del Tampa Bay Times, la junta directiva del organismo aprobó la orden de escasez severa tras evaluar múltiples indicadores climáticos y ambientales. Además, el monitoreo nacional de sequía ubicó a amplias zonas de Florida entre niveles moderados y severos, lo que reforzó la urgencia de las medidas.

Qué condados de Florida quedan alcanzados por las restricciones de agua

Las limitaciones abarcan gran parte del distrito hídrico del suroeste de Florida e incluyen múltiples condados y comunidades. La normativa alcanza a Citrus, DeSoto, Hardee, Hernando, Hillsborough, Manatee, Pasco, Pinellas, Polk, Sarasota y Sumter, así como a sectores de Charlotte, Highlands y Lake. También involucra a la ciudad de Dunnellon, The Villages en Marion County y una porción de Gasparilla Island.

Las autoridades insistieron en que los residentes consulten primero las reglas específicas de sus ciudades o condados, ya que algunas jurisdicciones pueden tener horarios más estrictos o calendarios diferentes.

Riego de jardines de Florida: cambios clave para los residentes

La principal modificación afecta el riego de césped, que queda limitado a un solo día por semana en todo el distrito, incluso para quienes utilizan pozos privados. El objetivo es reducir el consumo masivo de agua durante la temporada seca y evitar un deterioro mayor de las reservas disponibles.

La normativa limita el riego de jardines a un solo día por semana, una restricción que se aplica obligatoriamente incluso para los residentes que utilizan pozos privados en sus propiedades Stock en Canva

El distrito estableció un esquema estándar basado en el número final de la dirección:

Direcciones terminadas en 0 o 1: riego solo los lunes.

Direcciones terminadas en 2 o 3: martes.

Direcciones terminadas en 4 o 5: miércoles.

Direcciones terminadas en 6 o 7: jueves.

Direcciones terminadas en 8 o 9: viernes, junto con áreas comunes o sin dirección específica.

En cuanto a los horarios, el riego queda restringido entre las 00.01 y las 8 hs local, o bien entre las 18 y 23.59 hs. Las propiedades de menos de un acre (0,40 hectáreas) solo pueden utilizar una de esas franjas horarias.

El uso de sistemas de bajo volumen para plantas y arbustos —como microirrigación o riego manual— está permitido cualquier día y a cualquier hora, siempre que no se trate de césped.

Cómo regar césped nuevo en Florida durante la escasez de agua

Las normas también contemplan situaciones específicas relacionadas con la instalación de nuevas áreas verdes. El período de establecimiento para césped o plantas nuevas es de 60 días. Durante los primeros 30 días, el riego puede realizarse cualquier día de la semana. Sin embargo, entre los días 31 y 60 se establecen restricciones adicionales.

Para el tramo final del proceso, el calendario depende de la numeración de la propiedad:

Direcciones pares: riego los martes, jueves y domingos.

Direcciones impares: lunes, miércoles y sábados.

En propiedades de gran tamaño, como cementerios o terrenos de dos acres (0,80 hectáreas) o más, se permite un calendario alternativo de riego siempre que exista un programa por escrito disponible para inspecciones. Las zonas sin dirección definida —por ejemplo, áreas comunes— pueden regarse durante ese período los martes, viernes y domingos.

Los residentes solo pueden lavar sus automóviles en casa el día asignado para el riego de su dirección y deben utilizar mangueras con boquillas de cierre automático para evitar el desperdicio Stock en Canva

Lavado de autos, fuentes y otros usos: qué está permitido en Tampa

Además del riego, la normativa incluye normas específicas sobre otros usos cotidianos del agua con el objetivo de reducir consumos innecesarios sin afectar actividades esenciales.

Las actividades que están permitidas y las que tienen límites fueron establecidas de la siguiente manera:

El uso de fuentes ornamentales se limita a ocho horas diarias, con excepciones para estanques con peces koi y algunas instalaciones recreativas comerciales.

El lavado de autos en el hogar solo está permitido el día asignado para el riego y debe hacerse con mangueras equipadas con boquillas de cierre automático.

El lavado a presión anual o previo a tareas de pintura está autorizado.

Las asociaciones de propietarios no pueden exigir acciones que impliquen un mayor uso de agua, como reemplazos de plantas por motivos estéticos.