Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del lunes 9 de febrero

Para el lunes 9 de febrero, Florida tendrá un panorama estable y bastante templado, con ambiente más fresco al amanecer y condiciones agradables por la tarde. En el sur del estado, incluyendo Miami, los modelos y el NWS apuntan a una jornada parcialmente nublada, con temperaturas máximas cercanas a 70 °F (21 °C) y mínimas alrededor de 66–68 °F (19–20 °C), sin lluvias significativas a la vista y con brisa moderada del noreste.

En el centro de Florida, el pronóstico para Orlando marca un lunes seco y mayormente soleado, con amaneceres algo más frescos y repunte térmico hacia la tarde. Las mínimas arrancarían cerca de 60 °F (15–16 °C) y las máximas se ubicarían en el rango de 73–75 °F (23–24 °C), con vientos suaves y baja probabilidad de precipitaciones, en línea con un patrón de febrero que combina mañanas frescas y tardes agradables para actividades al aire libre.