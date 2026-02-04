La ley firmada por Greg Abbott en Texas que elimina taxes a un área clave en 2026

Texas puso en marcha una reforma tributaria focalizada en el área de investigación y desarrollo, uno de los sectores estratégicos para la economía estatal. La medida fue aprobada por la Legislatura y convertida en ley tras la firma del gobernador Greg Abbott el 22 de junio de 2025, con entrada en vigor a partir del 1° de enero de 2026.

Qué establece la ley SB 2206 sobre el crédito fiscal de investigación en Texas

La norma, identificada como SB 2206, modifica el funcionamiento del crédito fiscal del impuesto de franquicia aplicado a los gastos en investigación. Aunque deroga disposiciones previas que tenían fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2026, el objetivo central es mantener el incentivo de forma permanente y ampliar su alcance.

La ley SB 2206 de Texas, vigente desde 2026, reforma el crédito fiscal de franquicia por gastos en investigación y desarrollo Freepik

El cambio legal impacta tanto a empresas con obligación tributaria como a entidades que no generan deuda por impuesto de franquicia. En ambos casos, la ley redefine qué gastos califican, ajusta los porcentajes del crédito y establece mecanismos para aprovechar el beneficio incluso cuando no hay impuestos a pagar.

Porcentajes del crédito fiscal:

El crédito estándar es del 8,722% de la diferencia entre los gastos de investigación incurridos y el 50% del promedio de los tres periodos fiscales anteriores.

de la diferencia entre los gastos de investigación incurridos y el 50% del promedio de los tres periodos fiscales anteriores. Si la entidad realiza contratos con instituciones de educación superior (públicas o privadas), el crédito se incrementa al 10,903% .

(públicas o privadas), el crédito se incrementa al . Para entidades que no tuvieron gastos en periodos anteriores, la deducción es del 4,361% (o 5,451% si hay contratos con instituciones educativas). En estos casos, el beneficio se calcula directamente sobre los gastos calificados del año correspondiente, con un porcentaje reducido pero igualmente aplicable.

Además, la ley fija un límite general para las entidades que sí pagan impuesto de franquicia: el total del crédito aplicado no puede superar el 50% del impuesto adeudado antes de otros créditos. Sin embargo, los montos que no se utilicen en un ejercicio pueden trasladarse hasta en 20 informes consecutivos en el futuro.

Las empresas que colaboran con universidades obtienen una ventaja competitiva significativa a través de créditos fiscales más elevados por sus actividades de investigación y desarrollo Freepik

Créditos fiscales reembolsables desde 2026

Una de las modificaciones más relevantes de la SB 2206 es la posibilidad de acceder a créditos reembolsables. Bajo el nuevo esquema, las entidades que no estén obligadas a pagar impuesto de franquicia pueden recibir el beneficio en forma de reembolso directo.

Estas empresas deben calcular la deducción de la misma manera que una entidad con deuda tributaria y aplicar los porcentajes correspondientes según su situación. A diferencia de quienes sí pagan impuestos, no se les aplica el límite del 50%.

El resultado es que pueden recibir el valor total del crédito calculado. Este mecanismo transforma el incentivo fiscal en una herramienta de liquidez para entidades que, de otro modo, no podrían aprovechar una deducción tradicional.

Procedimiento para solicitar el reembolso del crédito

Para acceder al crédito reembolsable, la empresa debe presentar la solicitud en el periodo fiscal correspondiente. Si la entidad normalmente no presenta un informe de impuesto de franquicia, deberá completar un formulario específico adoptado por la oficina del contralor de Texas.

Este formulario debe entregarse a más tardar en la fecha en que vence el informe de la temporada de impuestos de 2026, que finaliza el miércoles 15 de abril. El cumplimiento del plazo es clave, ya que la ley no contempla extensiones automáticas para este tipo de solicitudes.

La entrada en vigor de estas reglas comenzó a ser efectiva el 1° de enero de 2026. A partir de esa fecha, el contralor deberá también elaborar reportes periódicos para la Legislatura con datos agregados sobre el uso de las deducciones reembolsables.

Las empresas que realizan contratos con universidades ven este beneficio incrementado al 10.903% sobre la diferencia entre sus gastos actuales y el 50% del promedio de los tres periodos anteriores Freepik

Qué gastos se consideran calificados según la nueva ley de Texas

La SB 2206 redefine el concepto de “gastos de investigación calificados” al tomar como referencia el marco federal. En concreto, el monto base se determina a partir de la información reportada en el formulario 6765 del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

La normativa utiliza la cifra consignada en la línea correspondiente a los gastos de investigación, pero limita su alcance a aquellos costos atribuibles a actividades realizadas dentro de Texas. Este criterio territorial es clave para la elegibilidad del crédito estatal.

Si el IRS realiza una auditoría o ajuste que modifique el monto originalmente reportado, la empresa está obligada a presentar un informe corregido ante el estado para reflejar los cambios en el crédito reclamado.

Los cambios introducidos por la ley SB 2206 se aplican a los informes cuyo vencimiento original sea posterior a la fecha de entrada en vigor, es decir, a partir de 2026. No se trata de una aplicación retroactiva, sino de un nuevo marco para ejercicios futuros.