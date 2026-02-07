Adiós, Gavin Newsom: la oportunidad de los republicanos en California en medio de las candidaturas demócratas

Las elecciones a gobernador de California se presentan con un futuro incierto. De cara a las primarias del 2 de junio, republicanos ven una oportunidad en las candidaturas. Por la cantidad de figuras que aspiran al puesto, el partido opositor se ilusiona con que ningún demócrata llegue a las generales del 3 de noviembre. Los comicios elegirán al sucesor de Gavin Newsom.

Ilusión para los republicanos en California: el análisis por la cantidad de candidaturas demócratas

Tras dos mandatos consecutivos de Newsom, las elecciones generales del 3 de noviembre definirán quién es el sucesor del demócrata. Los dos candidatos que participarán en esa jornada serán elegidos previamente, en las primarias del 2 de junio.

El sheriff de Riverside, Chad Bianco, uno de los candidatos republicanos que se ilusiona con suceder a Newsom como gobernador de California Collage: (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo) - X (@JeffHorseman)

Las normas electorales de California indican que en las primarias todos los candidatos van a la misma boleta. Los dos más votados, sin importar su partido, son quienes participarán de las generales.

De acuerdo con un análisis y fuentes consultadas por ABC News, este escenario podría favorecer a la oposición. Aunque usualmente se espera que llegue un candidato de cada partido a la instancia final, la cantidad de candidaturas demócratas podría beneficiar a los republicanos.

Según la lista de candidatos confirmados de Ballotpedia, el Partido Demócrata confirmó 13 candidaturas para las elecciones a gobernador del Estado Dorado y el Partido Republicano presentará siete.

La hipótesis que analizan expertos indica que, al haber tantos candidatos demócratas, el voto puede diluirse entre muchas figuras y ninguna obtendrá un apoyo fuerte entre los votantes del partido.

En ese escenario, los republicanos, que presentan menos opciones, se ilusionan con que candidatos del partido puedan ocupar los dos primeros puestos. Si eso ocurriese, en las elecciones del 3 de noviembre los votantes de California deberían elegir entre dos opciones republicanas.

La congestión entre los candidatos demócratas de California comenzó luego de que Kamala Harris anunció que no participaría de las elecciones Godofredo A. Vásquez - AP

Según el medio, la congestión entre los demócratas se dio a partir de que Kamala Harris anunció que no sería candidata. Hasta entonces, no se había registrado mucho movimiento en las candidaturas.

Sin embargo, sin la competencia de la última vicepresidenta y candidata presidencial demócrata, distintas figuras vieron su oportunidad y decidieron presentarse.

Los candidatos demócratas de California: los nombres más importantes y sus críticas a Newsom

Uno de los críticos más fuertes del gobernador dentro del espacio demócrata fue el alcalde de San José, Matt Mahan, quien anunció su candidatura recientemente, según Los Angeles Times.

Ambos tuvieron posiciones enfrentadas mientras se discutía la Proposición 36, que exigía penas más duras para reincidentes en crímenes de drogas y robos. Luego de que la propuesta obtuvo la aprobación, Newsom se negó a financiarla, según Grow SF.

Entre los demócratas también aparece Antonio Villaraigosa, exalcalde de Los Ángeles, que enfrentó a Newsom en las elecciones de 2018, donde ambos tuvieron cruces públicos. Sin embargo, años después el mandatario lo nombró como asesor de su gobierno.

Antonio Villaraigosa, exalcalde de Los Ángeles, es uno de los candidatos demócratas a gobernador en California Facebook/Antonio R. Villaraigosa

Entre otros nombres que destacan está la excongresista Katie Porter, quien cuestionó la promulgación de Newsom a una ley sobre el desarrollo de nuevos pozos petroleros.

Por su parte, Tony Thurmond, superintendente de Instrucción Pública de California, manifestó estar a favor de un impuesto del 5% a multimillonarios, una iniciativa que el gobernador actual intenta bloquear.

La lista completa de prcandidatos a gobernador de California

Según la recopilación de Ballotpedia, este es el listado completo de quienes presentaron su candidatura:

Partido Demócrata

Matt Mahan, el alcalde de San José, el candidato demócrata más crítico de Newsom Facebook Mayor Matt Mahan

Partido Republicano

Chad Bianco

Sharifah Hardie

Steve Hilton

Brandon Jones

Daniel Mercuri

Jon Slavet

Leo Zacky

Independientes y otros partidos