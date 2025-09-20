Fonseca le da el primer punto al resto del mundo en su debut en la Laver Cup

La joya brasileña Joao Fonseca, de apenas 19 años, revalidó este viernes su meteórica irrupción en el tenis de élite al vencer al italiano Flavio Cobolli en su debut en la Laver Cup, lo que le otorgó el primer punto al equipo del Resto del Mundo (1-2) frente al de Europa.

Fonseca (42º), el tenista más joven en participar en la competición, se impuso al florentino de 23 años por 6-4 y 6-3 en un duelo en el que exhibió un amplio repertorio de potentes tiros ganadores, que varias veces hicieron levantar al público del Chase Center de San Francisco.

Luego de un primer set parejo con intercambios agresivos, en el segundo el carioca se fue encima de Cobolli, número 25 del mundo y también debutante, y lo castigó una y otra vez con potentes derechas y aces hasta quebrar temprano el servicio del italiano.

Fonseca recibió una lluvia de apoyo de las gradas y especialmente desde el bando del equipo Mundo, empezando por el del ícono estadounidense Andre Agassi, que debutó el viernes como capitán y vivió con pasión cada punto del joven brasileño.

"Es un placer estar aquí en medio de leyendas de nuestro deporte. Gracias a todos los que han venido a alentarme. Estoy muy feliz", dijo Fonseca al final del juego.

Con este triunfo, Fonseca confirma el impacto que ya generó en la temporada al quedar campeón del ATP 250 de Buenos Aires con apenas 18 años, y vencer al ruso Andrey Rublev, de 27, en el Abierto de Australia.

El equipo capitaneado por el emblemático Agassi celebra así el estreno de su nueva joya, que se convirtió en el jugador sudamericano más joven en ganar un partido de Laver Cup.

Para Cobolli, la derrota supone un tropiezo en un año de consolidación en el circuito, en el que ya conquistó Hamburgo y Bucarest y alcanzó los cuartos de final de Wimbledon.

