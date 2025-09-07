Fue el refugio de Al Capone y los gangsters, y hoy es un bar familiar: la historia de la cantina más antigua de Arkansas

Empezó como un bar y casino en 1905, lleva más de un siglo en operación y es considerada la cantina más antigua de Arkansas, Estados Unidos. El Ohio Club es uno de los destinos favoritos del estado y además de su menú, cuenta con una propuesta histórica, ya que era visitado por integrantes de la mafia, como Al Capone, y leyendas del deporte, como el beisbolista Babe Ruth.

El bar más antiguo de Arkansas visitado por Al Capone

El Ohio Club se encuentra en la ciudad de Hot Springs y además de cantina, también es una especie de museo que cuenta con un archivo histórico y fotografías antiguas de eventos y figuras importantes de los que fue testigo, según su sitio web.

The Ohio Club es el bar más antiguo de Arkansas, EE.UU.

Este lugar es reconocido por haber recibido la visita mafiosos como Al Capone, Bugsy Siegel, George “Bugs” Moran y Lucky Luciano, a quienes destaca como “celebridades”.

Además, fue un lugar visitado por reconocidos deportistas, debido a los entrenamientos de las grandes ligas que tuvieron lugar en Hot Springs durante la primavera de principios del siglo XX.

Uno de los visitantes destacados de la época fue Babe Ruth, una leyenda del béisbol.

Fachada del exterior del Ohio Club en Arkansas (theohioclub.com)

El Ohio Club también fue punto de encuentro de grandes músicos que actuaron en vivo a mediados de los años 30 y algunos otros hasta la década del 60, como Al Jolson o Mae West, así como otros exponentes de géneros como el blues y el jazz.

Cómo es el Ohio Club en la actualidad

El entretenimiento en vivo fue una de las cuestiones que hizo destacar al bar más antiguo de Arkansas y esto aún se mantiene, pues cuenta con actuaciones de jueves a lunes, cinco días a la semana.

El Ohio Club es el bar más antiguo de Arkansas y fue visitado por Al Capone (theohioclub.com)

Además de su historia, su menú ofrece aperitivos, ensaladas, hamburguesas, sándwiches, postres, cervezas y otras bebidas. Sus precios cambian según el platillo y van desde los US$4 hasta los US$55, según la comida, bebida y cantidad de personas que comerán.

El Ohio Club está ubicado en 336 Central Avenue de Hot Springs, Arkansas. Además, cuenta con horarios de domingo a miércoles de 11.00 hs a 23.00 hs, los jueves de 11.00 hs a 24.00 hs y los viernes y sábados de 11.00 hs a 1.00 hs.

Pese a que en un punto de la historia se trataba de un bar clandestino visitado por temidas figuras del crimen organizado, actualmente tiene un ambiente familiar que permite la entrada de visitantes de todas las edades hasta las 16.00 hs de jueves a domingo o hasta las 21.00 hs, de lunes a miércoles.

El bar de Arkansas nombrado como histórico

Tras haber operado por 100 años consecutivos, el establecimiento fue nombrado como uno de los 10 Restaurantes históricos de EE.UU. por Yelp, en la edición de 2024, y obtuvo la sexta posición.

El Ohio Club actualmente cuenta con música en vivo y ambiente familiar antes de las 16 hs y las 21 hs (theohioclub.com)

John Coffee Williams y Sam Watt fueron los primeros dueños y fundadores del Ohio Club, que empezó como un bar y casino, pero se transformó en una tienda de cigarros a partir de 1913 debido a la prohibición de los juegos de azar en el estado, según su sitio web.

Sin embargo, la tienda era una fachada, ya que dentro del establecimiento había una planta alta en donde continuaron sus operaciones de forma clandestina. Esto atrajo la visita de muchos pandilleros como Al Capone, Bugsy Siegel y Owney Madden y se convirtió en un lugar popular para delincuentes.

Fotografía antigua del interior del Ohio Club, el bar más antiguo de Arkansas (theohioclub.com)

Esto llevó a que se reconociera al Ohio Club como parte importante de la historia de Arkansas y como lugar de grandes eventos y artefactos antiguos, como una repisa de chimenea detrás de la barra, tallada a mano en caoba del siglo XIX.