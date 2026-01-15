El “avión del Juicio Final” fue visto en Los Ángeles: sus características y significado

El Boeing 747 E-4B Nightwatch, conocido popularmente como el “Avión del Juicio Final”, fue visto el pasado jueves 8 de enero en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX). Es una de las aeronaves más conocidas de la Fuerza Área y su aparición alarmó a muchos en redes sociales, ya que su principal objetivo se relaciona con emergencias nacionales.

Cuándo y cómo se vio el Avión del Juicio Final en Los Ángeles

Una grabación difundida por la cuenta Airline Videos en X evidenció el aterrizaje. En la publicación, la cuenta sostuvo que podría tratarse de una de las primeras visitas registradas del E-4B a LAX.

La publicación donde se vio al avión en Los Ángeles X

De acuerdo con New York Post, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, estaba a bordo del avión. Los reportes del medio indican que el funcionario está en su gira Arsenal de la Libertad, con los reclutas del ejército.

Además, un portavoz de la Fuerza Aérea destacó que la aparición de la aeronave no necesariamente significa una alarma de guerra. “El Centro Nacional de Operaciones Aerotransportadas tiene varias misiones, tanto operativas como de entrenamiento, que requieren viajes a una amplia variedad de lugares, tanto dentro de los Estados Unidos como alrededor del mundo”, dijo el representante a Mediaite.

Para qué sirve el llamado Avión del Juicio Final

El E-4B Nightwatch es un Boeing 747 modificado que pertenece a la Fuerza Aérea estadounidense. Su función principal es de mando aéreo y está fabricado para operar durante emergencias nacionales.

El ejército estadounidense tiene una página especial para dar detalles del Avión del Juicio Final Fuerza Aérea de Estados Unidos

“En caso de emergencia o destrucción de los centros de comando y control terrestres, la aeronave proporciona un centro de comando, control y comunicaciones con alta capacidad de supervivencia para dirigir a las fuerzas estadounidenses”, lo describe el propio ejército en su página oficial.

De acuerdo con la Fuerza Aérea, proporciona además apoyo intercontinental al Secretario de Defensa.

Asimismo, la aeronave está preparada para garantizar la continuidad del gobierno y conducción de las fuerzas armadas en escenarios extremos. No se trata de un arma, pero sí de un vehículo altamente sofisticado.

Características del Avión del Juicio Final de EE.UU.

Además de su capacidad de operar durante una catástrofe, el E-4B está construido para ser cómodo por dentro. Tiene capacidad para 111 personas y la cubierta principal se divide en seis áreas:

Área de trabajo de comando.

Sala de conferencias.

Sala de reuniones.

Área de trabajo del equipo de operaciones.

Área de comunicaciones.

Área de descanso.

El Boeing 747 E-4B Nightwatch está diseñado para salvaguardar la seguridad nacional de EE. UU., incluido al presidente Mark Schiefelbein - AP

Las otras características que lo hacen único en su tipo son: