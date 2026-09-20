General Guetlein, del Departamento de Guerra estadounidense: “Estamos actuando con urgencia para forjar un escudo multicapa”

El general Mike Guetlein, director de Golden Dome for America, ubicó la velocidad de ejecución en el centro del proyecto con el que Estados Unidos busca construir un escudo multicapa contra misiles balísticos, hipersónicos y de crucero. El plan se desarrolla en un escenario en el que el gobierno estadounidense también confirmó la existencia de armas de control espacial en órbita.

Golden Dome: Guetlein pide acelerar el escudo multicapa de EE.UU.

Según informó el Departamento de Guerra ( DoW , por sus siglas en inglés) el 23 de abril, Guetlein resumió la prioridad del programa con una frase directa: “ Estamos actuando con urgencia para forjar un escudo multicapa ”.

( , por sus siglas en inglés) el 23 de abril, Guetlein resumió la prioridad del programa con una frase directa: “ ”. El funcionario sostuvo además que la arquitectura debe ser integrada y automatizada y remarcó que el proyecto ya pasó de la etapa conceptual a una fase de construcción.

Golden Dome busca integrar sensores, interceptores y comando automatizado dentro de una misma arquitectura de defensa Alex Brandon - AP

El diseño oficial contempla una red de sensores espaciales para rastrear amenazas a escala global, un conjunto de interceptores y un sistema integrado de comando y control. El objetivo es que esa red procese información y permita administrar amenazas a velocidad de máquina.

Cómo funcionará el Golden Dome que construye EE.UU.

El esquema busca responder a misiles balísticos, hipersónicos y de crucero, además de otras amenazas aéreas avanzadas. El Departamento de Guerra informó en abril que el programa estaba adelantado respecto del cronograma y dentro del presupuesto previsto en ese momento.

La cartera también señaló tres avances: la finalización del plano inicial de arquitectura, la creación de un consorcio de comando y control y la adjudicación de contratos para componentes críticos.

El subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería, Emil Michael, explicó que el modelo abierto apunta a incorporar inteligencia artificial y capacidades de la industria espacial comercial.

El mayor general Mark Piper, subdirector de Operaciones del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD, por sus siglas en inglés), sostuvo que la defensa regional necesita superar los sistemas aislados que dependen de decisiones a velocidad humana. Su planteo apuntó a una red automatizada capaz de detectar amenazas y responder en milisegundos.

Golden Dome: el programa de interceptores espaciales prevé una prueba en 2028

Un día después del anuncio de abril, el Comando de Sistemas Espaciales (SSC, por sus siglas en inglés) de la Fuerza Espacial de EE.UU. (USSF, por sus siglas en inglés) detalló uno de los componentes más sensibles de Golden Dome: el programa Space-Based Interceptor (SBI, por sus siglas en inglés).

El SBI desarrolla una constelación de interceptores en órbita terrestre baja. La Fuerza Espacial prevé demostrar una capacidad inicial integrada a la arquitectura de Golden Dome en 2028.

El sistema apunta a enfrentar amenazas durante distintas etapas de vuelo, entre ellas impulso, curso medio y planeo. El SSC también informó que otorgó 20 acuerdos a 12 compañías entre fines de 2025 y comienzos de 2026.

Esos convenios tienen un valor potencial combinado de hasta 3200 millones de dólares. Los contratos de Golden Dome colocaron a empresas del sector aeroespacial en el centro del desarrollo de los futuros interceptores.

El nuevo paso de Golden Dome para sumar empresas y capital privado

El 11 de agosto, el Departamento de Guerra anunció el Golden Dome for America Ecosystem Hub, una plataforma digital que conecta a la oficina del programa con contratistas de defensa, empresas tecnológicas, fondos de capital de riesgo, universidades, laboratorios y otros actores privados.

El Departamento de Guerra informó en abril que el programa ya tenía su plano inicial de arquitectura y contratos activos para componentes críticos Alex Brandon - AP

Guetlein explicó que la herramienta busca reducir barreras burocráticas y acelerar el acceso a tecnologías comerciales. El general también afirmó que el programa necesita US$185.000 millones para concretar Golden Dome y señaló que la estrategia incluye productos disponibles en el mercado y competencia entre proveedores para reducir costos.

El sistema Golden Dome de Trump suma así una estructura de colaboración con el sector privado a la arquitectura militar que ya desarrollan distintas áreas del gobierno estadounidense. El Hub permite presentar conceptos y diseños directamente a responsables del programa y ofrece información no clasificada sobre necesidades de capacidades.

Las armas espaciales de EE.UU. y el contexto actual de Golden Dome

El desarrollo de esta red coincide con un cambio público en el discurso militar estadounidense. El 14 de septiembre, el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, confirmó que EE.UU. cuenta con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la fuerza conjunta frente a acciones hostiles de adversarios.

Meink no precisó qué sistemas están desplegados ni desde cuándo. La Fuerza Espacial indicó que esas capacidades pueden cumplir funciones ofensivas y defensivas.