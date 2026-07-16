Adiós, Brian Kemp: quién va ganando las encuestas en julio 2026 por las elecciones en Georgia

La carrera por la gobernación de Georgia de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026 se mantiene como una de las más competitivas del país norteamericano. Con el actual gobernador Brian Kemp impedido de buscar un nuevo mandato por los límites establecidos en la Constitución estatal para el cargo, republicanos y demócratas libran una disputa voto a voto para definir quién ocupará la oficina estatal.

Elecciones en Georgia 2026: quiénes son Keisha Lance Bottoms y Rick Jackson

La imposibilidad de que Brian Kemp compita por un nuevo mandato abrió una carrera completamente nueva en Georgia, donde la demócrata Keisha Lance Bottoms y el republicano Rick Jackson protagonizan una de las contiendas estatales más reñidas del ciclo electoral.

De acuerdo con la información de Ballotpedia, los principales analistas electorales califican actualmente la elección como un verdadero “Toss-up”, es decir, sin un favorito claro.

Según la plataforma, Keisha Lance Bottoms llega a la campaña tras haber sido alcaldesa de Atlanta entre 2018 y 2022 y posteriormente asesora principal del expresidente Joe Biden. Su propuesta pone el foco en la expansión de Medicaid, la reducción del costo de vida y el fortalecimiento del sistema educativo.

Del otro lado, Rick Jackson, fundador y director ejecutivo de Jackson Healthcare, construyó su candidatura alrededor de un perfil empresarial y plantea reducir impuestos, reforzar la seguridad fronteriza y disminuir el gasto público.

Encuestas en Georgia 2026: Bottoms lidera el promedio ante Jackson

El promedio de sondeos recopilados por RealClearPolling durante la última semana de junio refleja una diferencia mínima entre ambos postulantes. De acuerdo con el promedio elaborado a partir de las mediciones disponibles, Keisha Lance Bottoms registra un 47,5% de intención de voto frente al 45% de Rick Jackson, una ventaja de 2,5 puntos porcentuales para la candidata demócrata.

Sin embargo, los estudios individuales muestran un panorama mucho menos definido.

Encuesta de Wick (27 al 30 de junio):

Rick Jackson: 43,2%

43,2% Keisha Lance Bottoms: 42,7%

42,7% Indecisos: 14,1%

14,1% Diferencia: Jackson +0,5 puntos, dentro del margen de error (±2,9 puntos)

Una pregunta adicional de la encuesta de Wick dirigida a los indecisos indicó que cerca del 65% continúa sin inclinarse por ninguno de los aspirantes, mientras que las pequeñas preferencias restantes se reparten casi por igual.

Keisha Lance Bottoms, candidata a la gobernación de Georgia, junto al expresidente Joe Biden Evan Vucci - AP

Encuesta de Fox News en Georgia: Bottoms supera por cinco puntos a Jackson

La medición publicada por Fox News, realizada entre el 23 y el 27 de junio sobre 1002 votantes registrados, ofrece una fotografía distinta.

Encuesta de Fox News (23 al 27 de junio):

Keisha Lance Bottoms: 52%

52% Rick Jackson: 47%

47% Ventaja para Bottoms: cinco puntos porcentuales

El republicano Rick Jackson se encuentra debajo en las encuestas de Georgia, pero cerca X de Rick Jackson

El relevamiento identifica además cierto nivel de voto cruzado entre quienes participan también en la elección para el Senado federal. El 11% de los simpatizantes del senador demócrata Jon Ossoff declaró que respaldará a Jackson para gobernador, mientras que un 5% de quienes apoyan al republicano Mike Collins manifiesta su intención de votar por Bottoms.

Elecciones para gobernador de Georgia: una disputa sin favorito claro

Aunque ambas encuestas presentan diferencias en la magnitud de la ventaja demócrata, coinciden en un punto central: la elección para reemplazar a Brian Kemp permanece abierta.

Los estudios muestran que Keisha Lance Bottoms obtiene mejores resultados entre independientes, moderados, mujeres y votantes jóvenes, mientras que Rick Jackson obtiene mejores resultados entre republicanos, hombres, adultos mayores y residentes de áreas rurales.